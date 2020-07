De laatste week van 'Allerbeste Kijkers' bij VTM

Nathalie Meskens toont volgende week samen met Jens Dendoncker, Sam De Bruyn, An Lemmens en Thomas Smith voor de laatste keer de grappigste, strafste en meest memorabele fragmenten uit de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'.

Van maandag 13 tot en met donderdag 16 juli ontdekken de VTM-kijkers om 21.00 uur ook de drie favoriete filmpjes van Jens, Sam, An en Thomas.

'8 seizoenen en 75 afleveringen van 'Beste Kijkers' en daar nu eindelijk het allerbeste van. Wat een feest!', vertelt Jens Dendoncker. Jens werd vorig jaar nog door de VTM-kijkers bekroond met de Beste Kijkers Award voor 'grappigste mens uit 2019'. En dat mag hij waarmaken op maandag 13 juli in Allerbeste Kijkers. Naast heel wat lachwekkende fragmenten selecteert Jens ook de meest hilarische kattenfilmpjes en deelt hij drie medailles uit aan mensen die hun job met extreme toewijding invullen. Een dag later, op dinsdag 14 juli, blikt Sam De Bruyn terug op de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'. 'Memorabel gaat het zeker worden. Zoveel afleveringen om materiaal uit te halen', aldus Sam. Naast zijn persoonlijke top 3 toont Sam ook de meest bijzondere weerberichten en misgelopen interviews.

An Lemmens is op woensdag 15 juli aan zet in 'Allerbeste Kijkers'. An vuurt de schattigste dierenfilmpjes en de meest bijzondere BV-kunstjes af op de VTM-kijkers. Op het einde van de aflevering zet ze ook haar drie favoriete fragmenten uit het archief op een rijtje. Thomas Smith mag de laatste 'Allerbeste Kijkers' invullen op donderdag 16 juli. 'De meeste mensen denken dat grappig zijn moeilijk is, maar dat is helemaal niet zo. Je kan het zelfs leren, gewoon door naar Beste Kijkers te kijken', lacht Thomas. Thomas blikt niet alleen terug op de meest memorabele fragmenten. Hij laat ook zijn persoonlijke top 3 zien en de leukste momenten waarin de 'Beste Kijkers'-panelleden elkaar plagen.

Wie nog verder wil lachen, kan de alle afleveringen van 'Allerbeste Kijkers' en de acht seizoenen van 'Beste Kijkers' herbekijken op VTM GO.

'Allerbeste Kijkers', van maandag tot en met donderdag om 21.00 uur bij VTM.