De laatste aflevering van 'Het Huis' met Mathieu Terryn van Bazart

Foto: Eén - © VRT 2020

Nooit eerder was een gast zo enthousiast om naar 'Het Huis' te komen. 'Ik heb er zo'n zin in', zijn de eerste woorden van Mathieu Terryn, de frontman van Bazart, wanneer hij Eric Goens voor de deur ziet staan.

In zijn opwinding vergeet hij de voordeur achter zich toe te trekken, zodat ze een straat verder al rechtsomkeer moeten maken. Is het nu snel naar de hel of traag naar de hemel? Het heeft toch meer weg van dat laatste, zo blijkt. Want eens ze zijn aangekomen in 'Het Huis', neemt de goesting van Mathieu alleen maar toe: 'Ik ga hier niet meer weg willen.Ik wil dadelijk in dat zwembad. Het is hier gewoon een pretpark.'

De mooiste van de klas

De weg naar de hemel begon al vroeg voor Mathieu Terryn. Wie herinnert zich nog dat 11-jarige jongetje dat in 2005 met veel branie op het podium stond van Junior Eurosong. Met coole moves, een groen 'debardeurke' en het nummer 'De allermooiste van de klas'. Op de achtergrond danste een vriendinnetje mee:

'Dat was Marie. Ik heb haar leren kennen op skivakantie toen ik 11 jaar was. Eigenlijk ben ik al op haar verliefd sinds ik haar ken.'

Het tekst van het liedje was dan ook profetisch. Matt zong: 'Je bent de allermooiste van de klas en je koos voor mij. En als ik nu al wat groter was, vroeg ik: trouw met mij, trouw met mij.'

Het duurde tot Mathieu 26 en dus al wat groter was, voor hij Marie vorig jaar ten huwelijk vroeg.

Niet al goud wat blinkt

Nauwelijks vijf jaar geleden speelden de jongens van Bazart nog als straatmuzikant in de Gentse binnenstad. Het ‘busken’ bracht hen wel al een aardige cent op. 'We kregen briefjes van 10 en 20 euro, we hadden dagen dat we 500 euro hadden. Zalige tijd.'

Op het podium van de Gentse Feesten speelden ze hun nummer 'Breintrein'. Niemand pikte het op. Twee jaar lang hebben ze met dat liedje geleurd langs radiostations en platenmaatschappijen. Maar uiteindelijk werd het onder de nieuwe titel 'Goud' een gigantische hit voor Bazart.

De braafste van de klas

'Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel.' Het catchy zinnetje uit 'Goud' blijkt ook in de Sportkamer heel wat waarheid over Mathieu Terryn te bevatten.

Maar toch wordt al snel duidelijk dat Mathieu eigenlijk de braafste jongen van de klas is.

'Ik wil geen gedoe, Ik stel niet graag teleur.'

Mathieu wil altijd voor iedereen goed doen. Op school deed hij zijn best want hij wou zijn grootvader niet teleurstellen. Die vond een carrière in de muziek maar niets. Dat was toch geen toekomstplan, zo zonder diploma. Zijn grootvader heeft het succes van Bazart helaas niet meer mogen meemaken.

'Oma zal het hem wel al verteld hebben, dat alles goed is gekomen.'

De toekomst

Na de sportproeven mag Mathieu even uitblazen op het terras. Tot er plotseling een deur opengaat en de liefde van zijn leven als speciale gast opdraaft. Marie komt haar Mathieu steunen. Het zal de meest romantische avond in 'Het Huis' worden. Marie en Mathieu vullen elkaar perfect aan. De toekomstplannen zijn duidelijk:

'Trouwen en kindjes krijgen.'

En Mathieu moet nog iets opbiechten. Hij onthult zijn best bewaarde geheim. Zijn moeder zal schrikken, want tot nu toe heeft Mathieu zijn geheim altijd kunnen verbergen. 'Sorry, mama.'

Deze week geen vier op een rij of een strategisch schaakspel, zoals bij Marc Coucke. Mathieu houdt het bij wedstrijdjes 'FIFA' op de playstation. En ook hier gaat hij met het goud lopen, of liever met de beker.

Het is duidelijk: er stroomt een feelgood-vibe door deze laatste aflevering van het seizoen.

'Het Huis' is een programma van Het Nieuwshuis voor Eén.

'Het Huis met Mathieu Terryn', dinsdag 22 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.