De kwartfinalisten vormen voor het eerst een trio in 'K2 zoekt K3'

Na de sprookjesachtige tweede show van vorige week - die goed was voor maar liefst 932.000 kijkers en 47,8% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld) - zijn er nog acht kandidaten in de running om het nieuwe K3'tje te worden.

Op zaterdag 6 november zijn Amy, Celester, Diede, Julia, Kato, Luca, Manou en Remi toe aan de kwartfinale en staan ze weer voor nieuwe uitdagingen. Ze zingen voor het eerst in een trio en dat telkens met een andere grote artiest: Metejoor, Milow en Jaap Reesema. 'K2 zoekt K3' krijgt zelfs internationaal bezoek, want ook niemand minder dan de Britse zanger James Blunt zakt naar de show af voor een uitzonderlijk optreden met de kandidaten.

Met dit optreden stappen de kandidaten uit hun comfortzone en wagen ze zich voor het eerst aan een niet-K3-nummer. Kato & Luca bijten zaterdag de spits af en zingen samen met Milow Whatever It Takes. Metejoor vormt een trio met Remi & Manou, zij brengen samen zijn populaire song 1 Op Een Miljoen. Julia & Celester staan naast James Blunt en brengen zijn monsterhit You’re Beautiful. Jaap Reesema sluit de show af met Diede & Amy en het emotionele Nu Wij Niet Meer Praten. Voor de juryleden en Hanne & Marthe de ideale kans om te zien hoe de kandidaten het er in een trio vanaf brengen. De twee K’tjes voelen ook de vrienden en familieleden van de kandidaten aan de tand en leren hen zo alweer een beetje beter kennen.

PREVIEW: De kandidaten ontdekken met wie ze een trio zullen vormen



Naast hun optreden met de gastartiest brengen de kandidaten ook een kleurrijk openingsnummer op Land Van De Regenboog én zingen ze ook solo een nieuw K3-nummer, compleet met act en dans. Ze treden dus voor het eerst drie keer op in dezelfde show. Met deze optredens hopen ze een ticket voor de halve finale te bemachtigen:

Amy (25, Averbode, BE) zingt Borst Vooruit

Celester (20, Bilthoven, NL) zingt Kusjesdag

Diede (20, Someren, NL) zingt Ster

Julia (18, Bergen Op Zoom, NL) zingt Bij De Politie

Kato (25, ‘s-Gravenwezel, BE) zingt Ushuaia

Luca (21, Hoek Van Holland, NL) zingt Dieper Dan De Zee

Manou (21, Beilen, NL) zingt Meiden Van De Brandweer

Remi (19, Zwijnaarde, BE) zingt Liefde Geeft Je Vleugels

Deze week heeft 'K2 zoekt K3' nog 5 Golden Seats in de aanbieding. De 3 kandidaten die niet voldoende sterren weten te bemachtigen van de vak- en publieksjury belanden op de pijnbank en wachten vol spanning het oordeel van Hanne & Marthe af. Wie wordt gered met hun Golden Ticket en stoot alsnog door?

Volgende week worden de K3’tjes op zaterdag uitzonderlijk afgelost door de Rode Duivels, die dan hun WK-kwalificatiematch spelen tegen Estland. Op zaterdag 20 november is 'K2 zoekt K3' er terug en wordt de eindsprint ingezet, met de spetterende halve finale.

'K2 zoekt K3', zaterdag 6 november om 19.55 uur op VTM.