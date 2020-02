De koppels vertrekken op huwelijksreis in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Jonah Hulselmans. Hij is misschien wel de meest zenuwachtige deelnemer van alle seizoenen van 'Blind Getrouwd'. 'Binnenin was het bijna een atoombom die ontplofte.'

Op zondag 1 maart zijn de kijkers getuige van het vierde en laatste jawoord van dit seizoen, wanneer IT’er en bedrijfsleider Jonah in het huwelijksbootje stapt met Winnie, 28, site manager bij een pharmabedrijf, afkomstig uit Lier, en misschien wel de vrouw van zijn leven. Jonah heeft op zijn huwelijksfeest nog één belangrijke vraag. Niet voor Winnie deze keer, wel voor een voor hem nog onbekend individu. 'Wie heeft mij hier eigenlijk voor ingeschreven? Want dat weet ik nog altijd niet.'

In de derde aflevering van 'Blind Getrouwd' vertrekken alle koppels ook op honeymoon. Experte Lotte Vanwezemael zoekt de kersverse stellen op om hen te vertellen waar de reis naartoe gaat. Eén ding verklappen we al: het worden exotische topbestemmingen. Maar Lotte licht nog meer tips van de sluier op.

'Op de huwelijksreis zullen de koppels niet gewoon op hun lui gat liggen. Ik plan immers activiteiten in om hen dichter bij mekaar brengen aan de hand van een aantal liefdes- en bindingshormonen waarvan bewezen is dat mensen daardoor naar elkaar toe groeien. Er zijn een aantal hormonen die kunnen zorgen voor in eerste instantie aantrekkingskracht en verliefdheid, maar er zijn er ook enkele die kunnen zorgen voor het hechtingsstukje op langere termijn.'

De koppels pakken hun koffers en weg zijn ze. Ver weg van hun vertrouwde familie en vrienden die hen mee steunen in dit avontuur. Voor het eerst staan ze er alleen voor. Of samen alleen.

Na de uitzending: 'Blind Getrouwd Naspel' met Nick Laenen en Lotte Vanwezemael

Sinds 'Blind Getrouwd' is Nick wereldberoemd in Vlaanderen. Bab Buelens en Sean Dhondt willen weten welke eerbare en oneerbare voorstellen hij al gekregen heeft en hoe hij omgaat met alle roem en aandacht. Verder mag Nick op speeddate met Bab of Sean en legt seksuologe Lotte Vanwezemael uit hoe je het vuur in je relatie kunt houden en waarom humor erotiseert.

'Blind Getrouwd', zondag 1 maart om 19.55 uur op VTM.