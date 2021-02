De Kinderen van Dheisheh zaterdag in 'Vranckx en de Nomaden'

Dheisheh is een Palestijns vluchtelingenkamp in bezet gebied in de buurt van Bethlehem. Na meer dan zeventig jaar lijkt Dheisheh in niets nog op het tentenkamp van vroeger. Het is een echte stad geworden.

Nomaden Manon Goyvaerts, Louise Butter en Jana Van Brussel filmden het leven in Dheisheh door de ogen van kinderen.

Mahmoud is elf jaar en woont al zijn hele leven in Dheisheh. 'Wanneer de Israëlische soldaten binnenvallen, kijk ik door de kieren van mijn raam', vertelt hij. 'Als iemand een steen naar hen gooit, schieten ze met geweren. Mijn broer was zeventien of achttien toen hij voor het eerst gewond raakte. Twee weken later werd hij door het leger gearresteerd.'

De dertienjarige Zuhra houdt zich in haar vrije tijd bezig met dansen en rappen. Het is een uitlaatklep. Ze voelt zich niet vrij: 'Het is heel moeilijk om je eigen weg te gaan in het kamp. Ze aanvaarden hier niet dat ik rap of dat ik als jonge vrouw geen hoofddoek draag. Als ik de kleren zou dragen die ik wil, zouden ze me uit het kamp zetten.'

Er zijn organisaties die activiteiten en cursussen organiseren voor jongeren, zoals Laylac. Ze besteden veel aandacht aan de Palestijnse identiteit. Oprichter Naji Owda is bijna zestig, hij is geboren in het kamp. 'Er zijn veertien- en vijftienjarigen die veroordeeld worden tot 20 jaar cel. Ik vecht voor hun vrijheid. Niet voor mijn persoonlijke vrijheid.'

Een reportage van Manon Goyvaerts, Louise Butter en Jana Van Brussel © 2021

