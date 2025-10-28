De jury spaart de duo's niet in 'Mijn Restaurant': 'Is dit bieslook om je tanden mee te flossen?

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond is het zo ver: dan maakt 'Mijn Restaurant' zijn comeback! Voor de duo's is het meteen menens: ze moeten de jury overtuigen met een hoofdgerecht én dessert die de ziel van hun restaurant weerspiegelen.