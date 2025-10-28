Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Karen Damen verdwijnt (tijdelijk?) uit 'Familie': 'Genieten van de K3-reünie'
Een moedige getuigenis in 'Het Huis': Isabelle A openhartig over seksueel grensoverschrijdend gedrag

De jury spaart de duo's niet in 'Mijn Restaurant': 'Is dit bieslook om je tanden mee te flossen?

dinsdag 28 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond is het zo ver: dan maakt 'Mijn Restaurant' zijn comeback! Voor de duo's is het meteen menens: ze moeten de jury overtuigen met een hoofdgerecht én dessert die de ziel van hun restaurant weerspiegelen.

Hun verhaal moet te proeven zijn in elke hap. Al vallen niet alle smaken even goed in de mond… In Kortrijk krijgt de jury een bord voorgeschoteld dat net iets té enthousiast gekruid is. 'De cuisson van de vis is perfect, maar je mag zo geen grote stukken kruiden geven', luidt het bij sterrenchef Marcelo Ballardin. 'Is dit bieslook om je tanden mee te flossen? Ik heb de halve Amazone op mijn bord liggen.'



'Mijn Restaurant', dinsdag 28 oktober om 20.40 uur bij VTM.


