De highlights van VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Luk Alloo viert op zondag 2 augustus om 20.30 uur de 80ste verjaardag van Will Tura met de grote verjaardagsshow 80 jaar Will Tura.

Samen met tal van bekende vrienden zet Luk 'de keizer van het Vlaamse lied' in de bloemetjes en blikken ze samen terug op Wills indrukwekkende carrière.

In 'De Zomer Van' volgt Eric Goens van maandag 3 tot en met donderdag 6 augustus om 21.00 uur Gers Pardoel, Laura Tesoro, Dany Verstraeten, Nina Derwael en Gunther Levi tijdens de unieke zomer van 2020. Wie 'De Zomer Van' gemist heeft, kan op zondag 2 augustus om 22.15 uur afstemmen op VTM voor een compilatieaflevering.

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus kan iedereen om 19.55 uur kijken naar 'De Kotmadam' en om 20.25 uur naar de telenovelle 'Sara'.

Julie Colpaert brengt op dinsdag 4 en donderdag 6 augustus om 21.50 uur twee nieuwe reportages van 'Telefacts Zomer'.

Op zaterdag 1 augustus zien de VTM-kijkers om 19.50 uur 'De 25' meest intense familiemomenten van VTM.

In 'De Bunker', maandag 3 augustus om 21.50 uur, doet het team onderzoek naar Peaceful Minds, een organisatie voor mindfulness, die volgens Rob een dekmantel is voor de sekte van Milner.

Het Vlaamse drama 'd'Ardennen' wordt op woensdag 5 augustus om 21.50 uur uitgezonden. In de film zijn onder andere Veerle Baetens, Kevin Janssens en Peter Van den Begin te zien.

Op zaterdag 1 augustus staat om 20.25 uur de animatiefilm 'Frozen' op het programma.

Q2:

De finale van 'Britain's Got Talent' is op zondag 2 augustus om 20.30 uur te zien. Wie volgt Lee Ridley, ofwel 'Lost Voice Guy', op?

Op zaterdag 1 augustus staat om 20.30 uur het muzikaal drama 'Moulin Rouge!' op het programma, met Nicole Kidman en Ewan McGregor.

Vitaya:

Op dinsdag 4 augustus start om 17.55 uur het nieuwe, zestiende seizoen van 'Sturm der Liebe'.

Er staan twee tv-premières op het programma. Op maandag 3 augustus is er om 20.35 uur de romantische film 'A Taste of Summer'. De week wordt op vrijdag 7 augustus om 20.35 uur afgesloten met de thriller 'My Evil Stepdad (The Husband)'.

Vitaya brengt op zaterdag 1 augustus de Nederlandse komedie 'Huisvrouwen Bestaan Niet'.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Op zaterdag 1 augustus staat om 22.15 uur de show 'Overleven in de Chaos' van David Galle op het programma.

Op 25 augustus wordt Bond-acteur Sean Connery 90 jaar. Om dat te vieren brengt CAZ elke dinsdag in augustus een Bond-film met Connery in de hoofdrol. Starten doet de zender op dinsdag 4 augustus om 20.40 uur met 'Dr. No'.

Op vrijdag 24 juli is het exact 40 jaar geleden dat de Britse acteur Peter Sellers overleed. CAZ zendt daarom op vrijdag 7 augustus om 20.40 uur de komedie 'Revenge Of the Pink Panther' uit, waarin Sellers de rol van inspecteur Jacques Clouseau vertolkt. Het is de zesde film uit 'The Pink Panther'-reeks.

Vanaf maandag 3 augustus gaat de marathon van 'Game of Thrones' verder met het vijfde seizoen, met telkens van maandag tot en met donderdag om 22.10 uur een nieuwe aflevering.