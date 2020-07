De highlights van VTM, Q2, Vitaya en CAZ

Een nieuwe week betekent ook elke weekdag nieuwe afleveringen van 'De Kotmadam' om 19.55 uur en van de telenovelle Sara om 20.25 uur.

Van maandag tot en met donderdag kan er om 21.00 uur weer gelachen worden met 'Allerbeste Kijkers'. Jens Dendoncker (maandag 13 juli), Sam De Bruyn (dinsdag 14 juli), An Lemmens (woensdag 15 juli) en Thomas Smith (donderdag 16 juli) tonen voor de laatste keer samen met Nathalie Meskens de leukste fragmenten uit de voorbije acht seizoenen van 'Beste Kijkers'.

Op dinsdag 14 en donderdag 16 juli brengt Julie Colpaert om 22.00 uur twee nieuwe reportages van 'Telefacts Zomer'.

De vierde aflevering van 'De Bunker' is op maandag 13 juli om 21.55 uur te zien.

In 'Liefde voor Muziek', op zondag 12 juli om 22.50 uur, krijgen Koen en Kris Wauters van Clouseau de covers van hun nummers te horen.

Op zaterdag 11 juli ontdekken de kijkers om 19.50 uur 'De 25' onhandigste harry's van VTM.

In het weekend van 11 en 12 juli staan er twee kaskraker op het programma. Iedereen kan op zaterdag 11 juli om 20.25 uur kijken naar 'Titanic'. Een dag later, op zondag 12 juli, wordt om 16.45 uur 'E.T.' uitgezonden.

Op zaterdag 11 juli is er om 23.55 uur de tv-première van het drama 'My Cousin Rachel', met Rachel Weisz en Sam Claflin.

Q2:

Er staan twee tv-premières op het programma. Op zaterdag 11 juli zendt Q2 om 20.30 uur de actiefilm 'The Hurricane Heist' uit. Iedereen kan op woensdag 15 juli om 20.35 uur afstemmen op het avonturendrama 'Surrounded (Frenzy)'.

De Nederlandse komedie 'Flodder 3' is op vrijdag 17 juli om 20.35 uur te zien. Het is tevens de laatste film uit de 'Flodder'-reeks.

Vitaya:

In juli laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een 'Summer Romance Movie'. Op donderdag 16 juli is om 20.35 uur het romantisch drama 'Under the Tuscan Sun' te zien, met Diane Lane, Raoul Bova en Sandra Oh.

Er staan twee tv-premières op het programma. Op maandag 13 juli is er om 20.35 uur het romantisch drama 'Sailing Into Love'. De thriller 'The Sisterhood' is op vrijdag 17 juli om 20.35 uur te zien.

CAZ:

Op zaterdag is het Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' om 20.40 uur brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Op zaterdag 11 juli is dat om 22.10 uur 'Gaat Naar De Bakker', de stand-up comedyshow van Freddy De Vadder waarin hij te maken krijgt met een identiteitscrisis.

De marathon van 'Game of Thrones' gaat verder. Het vierde seizoen van de reeks start op woensdag 15 juli. Van maandag tot en met donderdag is er telkens om 22.20 uur een nieuwe aflevering te zien.

Op donderdag 16 juli start de zender met het derde seizoen van 'Mr. Robot'. De reeks is elke donderdag om 23.45 uur te zien.