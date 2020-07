De highlights van VTM, Q2, Vitaya, CAZ en CAZ 2

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Een nieuwe week betekent ook nieuwe afleveringen van 'De Kotmadam', elke weekdag om 19.55 uur. Nadien zijn er nieuwe afleveringen van de telenovelle 'Sara', elke weekdag om 20.25 uur.

En van maandag tot donderdag overloopt Nathalie Meskens samen met enkele bekende gezichten om 21.00 uur de beste momenten uit acht seizoenen 'Beste Kijkers' in 'Allerbeste Kijkers'.

Iedereen kan op zaterdag 4 juli om 19.50 uur kijken naar 'De 25' meest spectaculaire stunts bij VTM.

Op dinsdag 7 en donderdag 9 juli staan er om 21.55 uur twee nieuwe reportages van 'Telefacts Zomer' op het programma.

Op zaterdag 4 juli is er om 20.30 uur de tv-première van de live-actionavonturenfilm 'Christopher Robin', met Ewan McGregor.

VTM brengt op vrijdag 10 juli twee Oscarwinnende films. Om 21.00 uur staat de musicalfilm 'La La Land' op het programma, met Ryan Gosling en Emma Stone. Nadien kan iedereen om 23.20 uur kijken naar het fantasydrama 'The Shape of Water', met Sally Hawkins.

Q2:

Op zaterdag 4 juli is er om 22.50 uur de tv-première van de horrorfilm 'Ozark Sharks (Summer Shark Attack)'.

Het tweede seizoen van 'The Chi' start op zondag 5 juli. De Amerikaanse dramareeks is elke zondag om middernacht te zien bij Q2.

De Belgische horrorfilm 'Welp' staat op dinsdag 7 juli om 22.55 uur op het programma. In de film zijn onder andere Evelien Bosmans en Stef Aerts te zien.

Op vrijdag 10 juli brengt Q2 om 20.35 uur de Nederlandse komedie 'Flodder In Amerika!'. Het is de tweede film uit de 'Flodder'-reeks.

Vitaya:

In juli laat Vitaya de kijkers elke donderdag wegdromen van romantische taferelen tegen een zomerse achtergrond met een Summer Romance Movie. Op donderdag 9 juli brengt de zender om 20.35 uur het romantisch drama 'Endless Love', met Alex Pettyfer en Gabriella Wilde.

CAZ:

Vanaf 4 juli is het op zaterdag Vlaamse avond bij CAZ. Na 'Aspe' brengt de zender telkens een Vlaamse stand-upcomedy. Freddy De Vadder bijt op zaterdag 4 juli om 22.15 uur de spits af met zijn stand-upcomedyshow 'Icoon'.

CAZ 2:

Vanaf donderdag 9 juli zendt CAZ 2 elke weekdag om 18.15 uur een aflevering van 'Team Spirit' uit, de Vlaamse reeks over voetballers die in een klein ploegje bij het liefhebbersverbond spelen.

De Vlaamse klassieker 'Moeder Waarom Leven Wij?' is vanaf 10 juli drie vrijdagen op rij om 20.40 uur te zien met dubbelafleveringen. In de reeks over een Vlaams arbeidersgezin vertolken onder andere Chris Lomme, Els Dottermans en Koen De Bouw een rol.