De highlights van VTM en VTM 2

'The Masked Singer', de meest mysterieuze show ooit, gaat op vrijdag 18 september van start bij VTM. Wie schuilt er achter het masker van Wolf, Koningin, Libelle, Duiveltje, Duiker, Aap, Otter en Monster?

'The Masked Singer' wordt gehost door Niels Destadsbader en zelfs voor hem is wie er onder de maskers zit één groot raadsel. Net zoals voor speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker.

Vanaf 15 september binden acht bekende topchefs de strijd aan om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken in het nieuwe 'Snackmasters', dat gepresenteerd wordt door Koen Wauters en Ruth Beeckmans. In de eerste aflevering, op dinsdag 15 september om 20.35 uur, proberen de Boxy's en Loïc Van Impe een identieke kopie van de Cornet d'Amour te maken.

In de tweede aflevering van 'Code van Coppens', zondag 13 september om 19.55 uur, proberen de duo's Siska Schoeters en Tomas De Soete en Lize Feryn en Aster Nzeyimana als snelste te ontspannen uit een luxehotel waar de laatste 30 jaar niemand meer levend buiten geraakt is.

Op maandag 14 september zien de kijkers om 20.40 uur hoe de speeddates van Tristan en Dries verlopen in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. Nadien is er om 21.45 uur 'Axel Gaat Binnen'.

Freek Braeckman brengt op dinsdag 15 september om 21.45 uur een nieuwe reportage in 'Telefacts NU'.

Julie Van den Steen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Niels Albert en Bart Kaëll draaien op woensdag 16 september om 20.35 uur opnieuw intensief mee op een afdeling in het UZ Gent en in het revalidatiecentrum Pulderbos in 'Een Echte Job'. Nadien is er om 21.45 uur de humoristische panelquiz 'Veel Tamtam' met Jonas Van Geel, waarin teamcaptains Herman Brusselmans, Lize Feryn en Wouter Deprez zich laten vergezellen door respectievelijk Bart Kaëll, Gers Pardoel en Laura Tesoro. Om 22.45 uur toont Birgit Van Mol een nieuwe reportage in 'Telefacts'.

In 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', op donderdag 17 september om 20.35 uur, leiden de vier duo's voor de eerste keer een service in hun eigen pop-uprestaurant. Nadien zet Luk Alloo zich om 21.45 uur opnieuw op de achterbank bij de snelste flikken van het land in 'Alloo bij de Wegpolitie'.

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september zijn er de dagelijkse afspraken: 'Sturm der Liebe' (om 16.45 uur), 'De Buurtpolitie' (om 17.45 uur), 'Sara' (om 18.20 uur) en 'Familie' (om 20.00 uur).

Op zaterdag 12 september staan om 19.50 uur 'De 25' strafste hoofdrollen bij VTM op het programma.

Het derde seizoen van 'The Good Doctor' loopt verder op vrijdag 18 september om 22.25 uur.

Vanaf 13 september zendt VTM de 'Pirates Of The Caribbean'-films na elkaar uit. De start wordt op zondag 13 september om 21.00 uur gegeven met de eerste film 'The Curse Of The Black Pearl'.

De highlights voor VTM 2:

Op maandag 14 september is er om 20.35 uur een nieuw aflevering van 'Jonge Wolven', de docureeks die het leven van (piep)jonge ondernemers volgt die het zélf hebben gemaakt.

Nadien is er om 21.40 uur 'Steenrijk, Straatarm', waarin Gerrit en Ronald het rustige Nijkerk ruilen met de volksbuurt de Wielenpôlle van de familie Kooistra.

Anton en de familie Hammink ruilen Nederland in voor Oostenrijk in een nieuwe aflevering van 'Ik Vertrek', op dinsdag 15 september om 20.40 uur. Nadien worden in 'Lady Truckers' de Vlaamse vrouwelijke truckchauffeurs verder gevolgd om 21.40 uur.

'Vanity Plates' toont in een nieuwe aflevering op donderdag 17 september om 20.35 uur opnieuw de mensen achter de gepersonaliseerde nummerplaten.

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september zijn er de dagelijkse afspraken: 'Home and Away' (om 18.55 uur) en 'Blind Getrouwd Australië' (om 19.20 uur).