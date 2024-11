'De Grote Boodschap' over pro- en prebiotica

We worden om de oren geslagen met reclame over pro- en prebiotica. Maar wat zijn dat nu juist en waarvoor dienen ze? MichaŽl geeft meer uitleg.

Karine volgt vervolgens een workshop fermenteren om haar eigen natuurlijke probiotica te maken. Daarnaast ontvangen onze experten deze week weer patiënten met uiteenlopende darmklachten. Zo heeft Niels last van diarree. Darmkanker zit in de familie en dus neemt hij het zekere voor het onzekere door raad te vragen aan Magali en Michaël. Aerin kan dan weer niet boeren en hoorde via TikTok van het no burp syndroom of R-CPD. Ze hoopt dat dokter Magali een juiste diagnose kan stellen. Als laatste komt Nele langs. Zij zit in een rolstoel en dat is een aanslag op haar darmen. Met behulp van een kinesist, meer vezels en water kan ze hopelijk haar darmen het rusten opleggen.

'De Grote Boodschap', woendag 27 november om 20.40 uur op VRT 1.