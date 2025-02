De Goorissen staan oog in oog met meer dan 3000 alligators in 'Expeditie Gooris in AustraliŽ'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2025

In AustraliŽ vinken de Goorissen het ene na het andere wilde avontuur van hun bucketlist af. Maar vanavond staat er in 'Expeditie Gooris in AustraliŽ' een wel heel spannend bezoek aan een bijzondere boerderij op de planning...