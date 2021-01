De 'Factcheckers' doen de afwas, bellen handsfree en wegen vis

Foto: Eén - © VRT 2019

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille gaan in het tweede seizoen van 'Factcheckers' onverminderd door met hun missie: checken wat er nu eigenlijk klopt van de tsunami aan berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen over vanalles en nog wat. Daarbij hebben ze n doel voor ogen: de waarheid achterhalen en niets dan de waarheid.

In de zevende en voorlaatste aflevering van het seizoen proberen Jan en Thomas uit te vogelen of er minder gerookte vis in een verpakking zit dan aangegeven. Ze onderzoeken ook of handsfree bellen in de auto gevaarlijk is. En Britt zet de mannen aan de afwas om na te gaan wat het zuinigst is: een vaatwasser of de klassieke handafwas.

Mag het wat minder zijn?

Het op de verpakking aangeduide gewicht van gerookte vis in de supermarkt stemt niet altijd overeen met het reële gewicht. Dat beweerden een aantal berichten in de media een tijdje terug. Maar klopt dat ook? Jan en Thomas nemen de proef op de som en wegen 100 pakjes gerookte vis uit al onze grote supermarkten. Het resultaat is ontluisterend: in maar liefst 89 (!) pakjes zit minder vis dan wat er op de verpakking staat.

Nu bestaat er ook zoiets als een wettelijke marge: die bepaalt dat er voor pakjes vis een afwijking in het gewicht mag zijn van 4,5%. Het mag dus wat minder zijn. Maar wat blijkt: van de 100 pakjes zitten er nog altijd 59 (!) onder die wettelijke marge; ze zouden dus niet verkocht mogen worden. Gaat het hier om doelbewuste fraude of is er een andere reden? Thomas en Jan vissen het uit tot op de graat: van klantendiensten van supermarkten, over visproducenten én fabrikanten van snijmachines, iedereen in het wereldje komt aan bod, maar de waarheid komt niet zo makkelijk boven water...

'Van mijn tijd bij 'Voor Hetzelfde Geld' weet ik dat je best naar de prijs per kilogram kijkt als je de beste koop wilt doen. Maar blijkbaar zegt dat toch niet alles. Want nu las ik dat je als consument niet altijd het gewicht krijgt dat op de verpakking vermeld staat. En vooral bij gerookte vis is dat blijkbaar het geval. Dit moest ik wel onderzoeken', aldus Jan Van Looveren.

Ook handsfree bellen is gevaarlijk

Al jaren wordt ons gezegd dat handsfree bellen in de wagen veel veiliger is dan bellen met je gsm in de hand. Dat lijkt ook logisch. En toch blijkt uit recent onderzoek dat handsfree bellen ook gevaarlijk is en dat het zelfs verboden zou moeten worden. Hoe zit het nu?

Thomas doet de test met Jan als proefkonijn. Hij laat hem een traject afleggen van Antwerpen naar Brugge en onderweg belt hij met Jan handsfree. Op het traject heeft Thomas een aantal opvallende zaken geplaatst die Jan zeker zou moeten zien als hij niet aan het bellen is, zoals een grote banner langs de weg van zijn twee kinderen. Jan, die een goeie chauffeur is, legt de test goed af, en dus heeft Thomas een tweede test voor hem klaar: een parcours met heel wat hindernissen op. Maar hier loopt het fout: Jan ziet de zone 30 niet en rijdt bijna een kind omver. Dus ja: handsfree bellen is wel degelijk gevaarlijk. En volgens professor verkeerskunde Tom Brijs zou het zelfs verboden moeten worden!

'Dat handsfree bellen in de auto zou moeten verboden worden, vond ik best een eye-opener. Het is zelfs even gevaarlijk als bellen met je gsm in de hand achter het stuur!', zegt Thomas Vanderveken.

Vaatwasser of handafwas?

6 op 10 Belgen hebben een vaatwasser: handig én ook zuinig in waterverbruik wordt gezegd. Nochtans beweren heel wat artikels in de media dat een handafwas zuiniger is dan een vaatwasser. Maar klopt dat ook? Britt organiseert een verrassingsdiner voor Thomas en Jan en laat ze eerst stevig smullen. Maar wat ze niet weten is dat ze daarna de hele boel mogen afwassen. En zo komen we voor eens en altijd te weten wat nu het minst water verbruikt: de handafwas of de vaatwasser? Het resultaat is verrassend.

'Ik gebruik al jaren een vaatwasser omdat ik weet dat het minder water verbruikt dan een afwas met de hand. Maar dan kwam ik al die artikels tegen die het tegendeel beweerden. Dit moest ik voor eens en voor altijd uitklaren', vertelt Britt Van Marsenille.

