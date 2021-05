De eerste mannen wisselen van huishouden in 'Op Een Ander'

Foto: Play5 - © SBS Belgium 2021

Twee vaders wisselen voor vier dagen van gezin. Renato gaat enkele dagen verblijven in het gezin van Luc, Renato is streng opgevoed, Luc daarentegen is een brave huisvader die in huis bijna alle taakjes op zich neemt.