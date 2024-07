De eerste kusjes worden uitgedeeld in 'B&B Zoekt Lief'

Romantiek, spanning en onverwachte wendingen zijn de ingrediŽnten voor een nieuwe week van 'B&B Zoekt Lief'. In Sluis besluit B&B-uitbaatster Katy haar mannen op de proef te stellen door Stefaan en Roland elkaars kamer te laten schoonmaken.

'Degene die wint, krijgt een zoen. Degene die verliest, krijgt een knuffel', lacht ze. Sloven de mannen zich uit voor de eerste zoen van prinses Katy?

In Tenerife maakt An Lemmens kennis met maître d’hotel Bart die na anderhalf jaar in het zonnige Spanje te wonen, klaar is om de liefde te vinden. Het duurt niet lang, of er is al meteen een klik met de eerste vrijgezel Nathalie of beter gezegd ‘Natje’. Ze haalt alles uit de kast om zijn hart te veroveren, maar haar romantische gebaar wordt abrupt verstoord door de komst van een andere kandidaat. 'Ik heb mijn momentje genomen met Bart, maar we werden onderbroken', vertelt een teleurgestelde Nathalie.

In Italië neemt Erika vrijgezel Pascal mee op een romantische date. Wanneer Pascal zijn bril afzet, merkt ze iets op. 'Je hebt echt hele mooie ogen', zegt ze bewonderend. 'Ik denk dat veel vrouwen daar al voor gevallen zijn.' In Tenerife maakt Anthony duidelijk voor wie hij een boontje heeft en verrast hij Stephanie met een date op zijn dakterras. Ondertussen krijgt Jelmont in het regenachtige Portugal een volledige make-over. 'Amai, jij bent een andere man', klinkt het bij Ingrid en Vicky. In het paradijselijke Curaçao heeft Patricia een openhartig gesprek met matchmaker An Lemmens. 'Op papier heb je zeker goed geluisterd', vertelt ze. 'Maar de ene is te stil en de andere kletst mijn oren eraf.' De opdracht is duidelijk: slaagt An erin om een betere match voor haar te vinden?

'B&B Zoekt Lief', van maandag 8 juli tot donderdag 11 juli om 20.35 uur bij VTM.