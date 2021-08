De eerste kus van Lauren Versnick en Jens Dendoncker: 'Dat was de beste ooit!'

De laatste afleveringen 'Waarheid Durven of Doen' komen eraan. Woensdagavond worden Nathalie Meskens, Lieven Scheire, Dagny Ros en Lauren Versnick uitgedaagd. En die laatste is bijzonder openhartig over haar eerste kus...

Bij de vraag: ‘Durf je te vertellen hoe je eerste kus met je partner tot stand kwam?’ moet Lauren niet lang nadenken: 'Super simpel bij mij: dat was de beste kus ooit!'. Bij haar eerste date night met Jens voelde het meteen super goed aan en voelde zij letterlijk de vlinders fladderen in haar buik. Bij Lieven en zijn vrouw (hij was 18, zij 16) ontstond de eerste kus op een perron waarna zij 3 treinen heeft gemist.



En ook bij Dagny was een perron het decor van haar eerste kus. Bij Nathalie was het in de naweeën van haar scheiding: 'Ik had mijn zoveelste Bridget Jones moment en wou een fles wijn kopen om helemaal zielig en alleen op te drinken bij het bekijken van een slechte film. Dus ik ga in jogging naar de wijnbar waar ik de fles wou kopen en daar viel mijn oog op mijn huidig fantastisch lief. Ik kreeg daar letterlijk mijn ogen niet van af en dat voelde hij ook. En toen onderweg naar mijn appartement, zoveel uren later, kwam de eerste kus, op straat, zoals tieners.'

Check de preview:

Verder in de aflevering komt Candice uit 'Blind Getrouwd' langs voor een spelletje blind vertrouwen en wie van de gasten durft op hete kolen te stappen?



Op donderdag 26 augustus om 21u10 worden Nora Gharib, Gene Bervoets, acteur Bert Huysentruyt en radiopresentatrice Sofie Engelen uitgedaagd en op zondag 29 augustus om 21u05 worden An Lemmens, Julie Van den Steen, Davy Parmentier en Tooske Ragas, de Nederlandse televisiepresentatrice die binnenkort samen met Kürt Rogiers 'K2 zoekt K3' presenteert, voor de laatste keer uitgedaagd in de villa.



'Waarheid Durven of Doen', woensdag 25, donderdag 26 én zondag 29 augustus bij VTM. De afleveringen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.