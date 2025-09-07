De chaos blijft maar groeien in 'Basisschool Balder'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 7 september 2025
Foto: VRT Canvas - © VRT 2025

Na de herfstvakantie krijgt juf Tessa het moeilijk in het 6e leerjaar. Ze wordt ook nog 'ns ziek, maar is niet alleen. Ook directeur Mike zit twee weken thuis.

Tijdens zijn afwezigheid stellen de pedagogen vast dat onderbezetting en gebrek aan structuur chaos creëert in de klassen en op de speelplaats.


Farah zit sinds september in het 3e leerjaar. Wanneer haar mama naar een asielcentrum moet verhuizen, moet Farah meteen afscheid nemen van haar klas en van juf Carmen. Mike komt terug uit ziekteverlof en wordt geconfronteerd met het ontslag van juf Tessa: het 6e leerjaar zit opnieuw zonder leerkracht. Bovendien wil het personeel op een extra vergadering de aanhoudende problemen bespreken.

'Basisschool Balder', maandag 8 september om 21.25 uur op VRT Canvas.


Basisschool Balder op tv
Maandag 8 september 2025 om 21u25  »
VRT Canvas
Een dagboek over de strijd en hoop in een Brusselse school met een groot hart en zware uitdagingen.
Dinsdag 9 september 2025 om 18u30  »
VRT Canvas
Een dagboek over de strijd en hoop in een Brusselse school met een groot hart en zware uitdagingen.
Maandag 15 september 2025 om 21u25  »
VRT Canvas
Na de Kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.
Dinsdag 16 september 2025 om 18u30  »
VRT Canvas
Na de Kerstvakantie maken we kennis met Jürgen. Hij vervangt juf Tessa en krijgt de moeilijke opdracht om de leerlingen van het zesde leerjaar voor te bereiden op het middelbaar.

Persbericht VRT Canvas
https://www.vrt.be/vrtmax/
