De chaos blijft maar groeien in 'Basisschool Balder'

Na de herfstvakantie krijgt juf Tessa het moeilijk in het 6e leerjaar. Ze wordt ook nog 'ns ziek, maar is niet alleen. Ook directeur Mike zit twee weken thuis.

Tijdens zijn afwezigheid stellen de pedagogen vast dat onderbezetting en gebrek aan structuur chaos creëert in de klassen en op de speelplaats.

Farah zit sinds september in het 3e leerjaar. Wanneer haar mama naar een asielcentrum moet verhuizen, moet Farah meteen afscheid nemen van haar klas en van juf Carmen. Mike komt terug uit ziekteverlof en wordt geconfronteerd met het ontslag van juf Tessa: het 6e leerjaar zit opnieuw zonder leerkracht. Bovendien wil het personeel op een extra vergadering de aanhoudende problemen bespreken.

'Basisschool Balder', maandag 8 september om 21.25 uur op VRT Canvas.