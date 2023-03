De bom barst bij Raphaël in 'Boer zkt Vrouw:' Katrijn en Jolyn willen hun koffers pakken

'Omdat Jasha niet naar de kamer terugkeerde om te slapen, ben ik naar beneden gegaan. Ik zag het licht in RaphaŽls caravan branden. Ik heb hier echt 40 minuten gestaan, omdat ik het wou weten. Ik wou het met mijn eigen ogen zien.'

'Boer zkt Vrouw' eindigde vorige week met een cliffhanger van formaat. Op zondag 19 maart vertelt Jolyn wat ze juist heeft gezien, die bewuste avond. Een gebeurtenis die grote gevolgen lijkt te hebben, want zowel Jolyn als Katrijn staan op het punt de manege te verlaten.

Terwijl het dagelijks leven zich op het erf op gang trekt, is er in de slaapzaal van de meisjes geen teken van leven. Matchmaker Dina Tersago werd voor dag en dauw uit bed gebeld om meteen naar de manege te komen, waar Katrijn en Jolyn haar buiten - gepakt en gezakt - opwachten. De vrouwen staan klaar om te vertrekken, maar niet vooraleer Dina alle partijen op de rooster legt om te ontdekken wat er de vorige avond en nacht is gebeurd.

'Kort samengevat: we zijn misschien wat te hard van stapel gelopen, maar het is een beetje ontploft', klinkt het bij Katrijn. Wat volgt is het relaas van die bewuste avond. Waarom was er opeens ruzie? Klopt het dat Jasha de hele nacht doorbracht bij Raphaël? En zo ja: waarom liegt ze daarover? Dina Tersago is vastberaden de waarheid bloot te leggen. Wat is er gebeurd? Kan Dina de dames hun vertrek uit het hoofd praten? Kunnen de brokken nog gelijmd worden? En heeft Raphaël er überhaupt wel nog zin in?

