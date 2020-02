De blikvangers van VTM, Q2, Vitaya, CAZ EN het nieuwe CAZ 2

logo CAZ 2 logo

Tien gepassioneerde hobbykokduo's nodigen elkaar thuis uit voor een driegangenmenu naar keuze en worden beoordeeld door elkaar én door sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant', vanaf 3 maart, elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur.

De VTM-kijkers zitten in 'Onderzoeksrechters', vanaf dinsdag 3 maart om 21.45 uur, op de eerste rij tijdens de verhoren, gevangenisbezoeken en huiszoekingen van acht Vlaamse onderzoeksrechters.

In 'Blind Getrouwd', op zondag 1 maart om 19.55 uur, geeft het laatste koppel het ja-woord.

In 'BEAT VTM', op maandag 2 maart om 20.35 uur, begeven Natalia en Piet zich aan de snookertafel om trickshots te doen.

De kleinste zangers laten hun grootste talenten zien in de vijfde en laatste Blind Auditions van 'The Voice Kids', op vrijdag 1 maart om 20.40 uur.

De VTM-kijker krijgt op maandag 2 maart om 21.40 uur een inkijk in de levensreddende job van artsen, verplegers en ambulanciers in 'De MUG'.

In 'De Luizenmoeder', op woensdag 4 maart om 20.35 uur, komt directeur Erik zijn belofte na aan Amir en Esma om ook iets met de islam te doen op school.

Nathalie Meskens neemt in 'Beste Kijkers', op woensdag 4 maart om 21.15 uur, opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met Ruth Beeckmans, Chrostin, Sean Dhondt en William Boeva.

Luk Alloo duikt op donderdag 5 maart om 21.45 uur opnieuw de nacht in in 'Alloo in de Nacht'.

De highlights voor Q2

In 'SAS: Who Dares Wins', vanaf zondag 1 maart om 21.50 uur, worden 25 rekruten ondergedompeld in de loodzware training van de Britse speciale eenheid 'Special Air Service'. Wie van hen zal uiteindelijk de eindstreep halen?

Op zaterdag 29 februari is er om 20.30 uur de tv-première van de actie-komedie 'Central Intelligence', met Dwayne Johnson en Kevin Hart

De highlights voor Vitaya

Op vrijdag 6 maart is er om 20.40 uur de tv-première van 'Gone: Finding My Daughter'.

Hieronder de highlights voor CAZ

Vanaf 22 februari brengt CAZ drie zaterdagen op rij een Rambo-film. Op zaterdag, 29 februari staat om 20.40 uur 'Rambo: First Blood - Part II' op het programma.

De highligts voor CAZ 2 (NIEUW!)

CAZ 2 brengt elke weekdag een Vlaamse topreeks. Vanaf maandag 2 maart is elke weekdag om 18.20 uur 'Cordon' te zien.

Op maandagavond staan er nternationale misdaadreeksen gepland. De zender start op 2 maart om 20.40 uur met 'Snowfall', de misdaadreeks waarvan landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah de eerste afleveringen hebben geregisseerd.

Dinsdag- en woensdagavond zijn voor Walter Presents: Walter Iuzzolino, een gepassioneerde Italiaanse dramafan, gaat wereldwijd op zoek naar de beste niet-Engelstalige fictiereeksen. De actiethriller 'Fugitives', een Chileense HBO-reeks, en de Argentijnse titel 'The Cleaning Lady' bijten de spits af in de eerste week om 20.40 uur.

Op donderdag zijn er actiereeksen, met 'S.W.A.T.' om 20.40 uur bij de start.

Op vrijdagavond staan fantasy- en horrorreeksen op het programma, met als eerste 'Blood Drive' om 20.40 uur.