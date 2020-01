De blikvangers van VTM, Q2 en Vitaya

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Mireille Schreurs hangt na 34 jaar dienst als rechter in de politierechtbank van Aalst haar zwarte toga aan de haak. Luk Alloo volgde haar enkele maanden tot haar pensioen voor de gloednieuwe tweedelige reportagereeks Alloo in de Politierechtbank.

De eerste aflevering van het tweeluik is te zien op donderdag 30 januari en 6 februari om 22.10 uur bij VTM.

Vanaf 27 januari staat Loïc Van Impe opnieuw achter de kookpotten en tovert hij elke weekdag om 18.00 uur een lekker en toegankelijk gerecht op tafel in een nieuw seizoen van 'Loïc: Zot van Koken'.

In 'De Luizenmoeder', op woensdag 29 januari om 20.35 uur, wil directeur Erik met ouders en personeel het traditionele kerstspel opvoeren, maar niet iedereen is even enthousiast.

An Lemmens katapulteert Siska Schoeters en haar gezin terug naar 1994 in 'Groeten Uit', op dinsdag 28 januari om 20.35 uur.

Nathalie Meskens neemt op woensdag 29 januari om 21.15 uur opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door in 'Beste Kijkers' met Danira Boukhriss Terkessidis, Tom Waes, Tine Embrechts en Dimitri Leue in het panel.

In 'Holland - België', op donderdag 30 januari om 20.35, nemen de twee buurlanden het opnieuw tegen elkaar op bij VTM. Naast teamcaptain Niels Destadsbader spelen ook Evi Hanssen en Guga Baúl voor team België. Ze nemen het op tegen team Nederland met Ruben Nicolai, Jeroen Van Koningsbrugge en Xander De Buisonjé.

Er staan ook twee tv-premières op het programma bij VTM:

- Op zaterdag 25 januari is het actie wat de klok slaat met om 20.30 uur 'The Fate of the Furious', de achtste film uit de 'The Fast and the Furious'-reeks.

- Op vrijdag 31 januari is er om 20.40 uur de animatiefilm 'The Secret Life of Pets'.

De highlights voor Q2

Q2 brengt op woensdag 29 januari vanaf 22.45 uur een verslag van The 2020 62nd Annual Grammy Awards, gehost door Alicia Keys. Kunnen o.a. Lizzo, Billie Eilish en Lil Nas X hun nominaties verzilveren?

Op vrijdag 31 januari is er om 20.35 uur de tv-première van de thriller 'Escape Room'.

Volgende week op Vitaya

Op vrijdag 24 januari is er om 20.40 uur de tv-première van 'Gates of Paradise' uit de 'V.C. Andrews'-reeks.