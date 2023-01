De allerleukste series op Disney Channel en Disney Junior in februari

Viking Skool leidt de besten van de besten op tot toekomstige leiders. De tieners Ylva, Erik en Arni zijn drie vrienden die samenkomen op de Viking Skool, maar ze zijn kansloos om Vikings te worden.

Verbonden door hun status als buitenbeentjes, zal hun vriendschap alleen maar groeien als ze de uitdagingen aangaan die hen te wachten staan. Onze drie helden zullen laten zien hoe het hart en de ziel van een echte Viking eruitzien. Ze laten zien dat moedig zijn niet gemakkelijk is, maar wel noodzakelijk. Dat loyaliteit belangrijk is, maar eerlijkheid nog belangrijker, en dat vriendschap uiteindelijk de rode draad van het leven is.

VIKING SKOOL

Vanaf 6 februari, elke maandag t.e.m vrijdag om 18.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

VILLAINS OF VALLEY VIEW

Als een super schurkenfamilie zich moet verbergen in een buitenwijk van Texas moeten ze

hun krachten verbergen en hun boevenstreken achter zich laten, en doen ze hun best

om zich als brave burgers te gedragen.

Vanaf 12 februari, elke zondag om 12.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De twaalfjarige surfer Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onverwachte vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas blijkt te zijn. Samen helpen ze Gustav te verbergen voor Osmo’s monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren thuisland te bieden heeft.

Op 26 februari, vanaf 14.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUMMER CAMP

Lou heeft Kamp Kikiwaka overgenomen van Emma, Ravi en Zuri Ross. Met het voor haar kenmerkende enthousiasme bereidt ze zich voor op haar nieuwe taken als kampbeheerder. Ze wordt herenigd met kampeerders Destiny, Finn en Matteo en maakt kennis met nieuwe gezichten, waaronder begeleider Noah, een enthousiaste acteur uit Hollywood; Ava, een doortastende begeleidster uit de grote stad; en Gwen, een excentrieke kampeerster die het haar hele leven zonder moderne snufjes heeft moeten doen. Met deze verzameling kampeerders en begeleiders gaat iedereen een fantastische zomer tegemoet!

Elke zondag om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 30 januari, maandag t.e.m vrijdag om 18.35 op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VUUR VRIENDJES

In een fantasiewereld waarin pratende voertuigen leven, werken en spelen met de mensen die hun besturen, volgt 'vuur vriendjes' een jongen met zijn pratende brandweerauto. Samen met hun vrienden gaan ze als eerste-hulpverleners anderen in hun buurt helpen met allerlei problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, een verdwenen puppy opsporen of helpen bij een grote stroomstoring door noodvoedsel te bezorgen aan buren. De Vuur vriendjes werken altijd samen en staan op elk moment paraat.

Vanaf 20 februari, maandag t.e.m. vrijdag om 20.20 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

Mickey Mouse Funhouse is een fantastische plek waar Funny, een magisch speelhuis dat praat en interactie heeft met Mickey, Minnie en hun vriendjes, de groep meeneemt op gekke en grappige avonturen vol fantasiespel en wensvervulling.

Vanaf 6 februari, maandag t.e.m. vrijdag om 15.50 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ

Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de Wonderland-bakkerij, en ontdekt ze magie van eten en hoe dat mensen samenbrengt.

Vanaf 13 februari, maandag t.e.m. vrijdag om 13.35 uur op Disney Junior.