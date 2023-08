De allerleukste series in september op Disney Channel en Disney Junior

Marinette en Adrien zijn geheime superhelden en beschermen samen de stad tegen het kwaad. Marinette verandert in Ladybug en Adrien wordt Cat Noir, maar ze weten niet van elkaar wie er achter het andere masker schuil gaat.

In het 'normale' leven heeft Marinette een crush op Adrien terwijl Adrien haar alleen kent als klasgenoot.

Vanaf 4 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.20 uur Disney Channel.

NIEUW

KIFF

Deze nieuwe serie volgt Kiff, een optimistische eekhoorn vol levenslust. Ze gaat op ontelbare avonturen in haar stad, samen met haar geweldige konijnenvriend; Barry. In een wereld waar dieren en vreemde magische wezens samen leven, proberen Kiff & Barry zich staande te houden. Het duo komt voor veel uitdagingen te staan op het gebied van school, relaties en hun vaak excentrieke gemeenschap.

Vanaf 4 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.40 uur Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MARVEL MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR

In 'Marvel Moon Girl and Devil Dinosaur' maak je kennis met het 13-jarige meisje, Lunella Lafayette, ook wel bekend als het slimste meisje ter wereld. Nadat ze per ongeluk een tien ton wegende T-Rex, Devil Dinosaur, in het hedendaagse New York City heeft gebracht via een Tijdvortex, werkt het duo samen om de Lower East Side van de stad te beschermen tegen gevaar. Ze maken korte metten met verschillende boeven, en worstelen ook nog met de verwachtingen van het gezinsleven, school, dinosaurusverzorging en superheld zijn.

Vanaf 4 september, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.00 uur Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SUMMER CAMP

Lou, Parker, Destiny en Noah komen aan op de toekomstige Kikiwaka Ranch in Dusty Tush, Wyoming. Begeleiders Noah en Destiny hebben hun handen vol aan de nieuwe kampeerders, onder wie Bill, een aanwezige afstammeling van de beroemde cowboy Bill Pickett. Hij verkiest het verzorgen van vee boven rondhangen met vrienden. Winnie is een onverschrokken meisje, die vaak de regels ovetreed en af en toe dingen op blaast. Hierdoor heeft ze de bijnaam Wilde Winnie gekregen. Jake is een relaxte, gemakkelijke jongen die toevallig ook een fan van videogames is.

Vanaf 10 september, elke zondag om 10.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERING

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Marvel's 'Spidey en zijn Geweldige Vriendjes' vertelt het verhaal van Peter Parker, Miles Morales en Gwen Stacy, die samen Team Spidey vormen en op heldhaftige avonturen gaan om de stad te beschermen.

Vanaf 11 september, maandag t.em. vrijdag om 8.00 uur op Disney Junior.

NIEUW

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt zich af in de tijd van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de planeet Tenoo gezonden. Hier worden ze in de Jedi-tempel opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia. Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze bestrijden boze piraten, helpen de onderdrukten, ontdekken exotische wezens en als belangrijkste leren ze wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 2 september, elke zaterdag om 8.30 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERING

PJ MASKS

Overdag leven Greg, Connor en Amaya een gewoon leven, ze zijn vrienden, buren en klasgenoten. Maar ‘s avonds activeren ze hun armbanden, die verbonden zijn met de pyjama’s, en worden ze: De Pyjamahelden. Ze krijgen speciale krachten om de stad te beschermen van de schurken. Het dierenamulet van Greg (Gekko) zorgt dat hij op muren kan lopen en blijft overal stevig aan vastkleven. De superkracht van Connor (Catboy) maakt hem supersnel en Amaya (Owlette) kan kilometers ver kijken vanuit de lucht. Vanuit het hoofdkantoor gaan ze op avonturen, stoppen ze slechterikken en verslaan ze schurken.

Zaterdag 16 september om 16.10 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERING

EUREKA!

'Eureka!' volgt de avonturen van een jonge uitvindster die leeft in een prehistorische fantasie-wereld. Ze is een groot denker die haar tijd ver vooruit is. Ver, ver vooruit; ze heeft zelfs het wiel uitgevonden.

Zaterdag 30 september om 16.10 uur Disney Junior.