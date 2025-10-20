David werd uit huis gezet omdat hij op mannen valt: 'Ik wil niet dat mijn familie iets erft'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 20 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' schakelen David en Mathias uit Scherpenheuvel-Zichem de hulp in van Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn.

Ze zijn vijf jaar getrouwd, hebben geen kinderen, maar wel een petekind waar ze een sterke band mee hebben. Ze willen hun nalatenschap zo regelen dat alles naar elkaar en hun petekind gaat, en absoluut niet naar hun familie. Mathias heeft nauwelijks nog contact met zijn familie en David werd op zijn zestiende uit huis gezet door zijn ouders.


'Op dat moment was ik pas uit de kast gekomen. In het begin leek het oké, maar erna was het allemaal mijn schuld en moest ik vertrekken. Ik had enkel een rugzak en gsm bij me', vertelt hij. 'Ik wil niet dat mijn erfenis naar mijn familie gaat. Ik wil dat alles naar Mathias gaat.' Kunnen ze hun familie volledig onterven en een deeltje geven aan hun petekind?


'Over Geld Gesproken', dinsdag 21 oktober om 20.40 uur op VTM.


