Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'So You Think You Can Dance'

Overdag heft hij loodzware vuilnisbakken, 's avonds traint hij tot in de vroege uurtjes. De 23-jarige Yusri uit Oudsbergen leeft voor zijn grote droom.

In 'So You Think You Can Dance' wil hij bewijzen dat hij tot de top van het land behoort. Om zijn passie te bekostigen, werkt hij 45 uur per week op de vuilniswagen. Zijn studies zette hij stop om zich volledig op dans te kunnen focussen. 'Overdag zit ik in de echte mannenwereld, ’s avonds verlies ik mezelf in dans', vertelt hij. Yusri’s stijl is een mix van waving en popping, met invloeden uit onder meer hiphop, locking en afro. Hij droomt van een eigen dansschool en wil ooit op wereldniveau meedraaien. Maar kan hij nu zondag de jury in de eerste plaats overtuigen?

