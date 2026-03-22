Dansende vuilnisman Yusri grijpt zijn kans in 'So You Think You Can Dance'

Overdag heft hij loodzware vuilnisbakken, 's avonds traint hij tot in de vroege uurtjes. De 23-jarige Yusri uit Oudsbergen leeft voor zijn grote droom.

In 'So You Think You Can Dance' wil hij bewijzen dat hij tot de top van het land behoort. Om zijn passie te bekostigen, werkt hij 45 uur per week op de vuilniswagen. Zijn studies zette hij stop om zich volledig op dans te kunnen focussen. 'Overdag zit ik in de echte mannenwereld, ’s avonds verlies ik mezelf in dans', vertelt hij. Yusri’s stijl is een mix van waving en popping, met invloeden uit onder meer hiphop, locking en afro. Hij droomt van een eigen dansschool en wil ooit op wereldniveau meedraaien. Maar kan hij nu zondag de jury in de eerste plaats overtuigen?



'So You Think You Can Dance', zondag 22 maart om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO. Na elke auditieaflevering is de volgende exclusief in preview te bekijken met VTM GO+.



'Gene paniek' (VRT 1)

Philippe stoomt zijn raceteam verder klaar en neemt hen mee naar Lommel voor een slipcursus. Mies en Nel, de tweeling met podiumangst, worden geconfronteerd met hun grootste angst: zingen voor een volle AFAS Dome tijdens de Night of the Proms. Philippe wil Evi en Jorn van hun hoogtevrees afhelpen en ontdekt opnieuw dat hij nog met angsten worstelt.

'Gene paniek', om 20.05 uur op VRT 1.

