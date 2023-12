'Dag & Nacht': de laatste aflevering

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

De wachtkamer zit bomvol en iedereen is uitgeput, maar door een fout in het systeem worden Ella (Kim van Kooten) en haar team niet afgelost. Na een doodvermoeiende dagdienst moet iedereen nu doortrekken, de nacht in.

Tijdens de begeleiding van een hoogzwanger tienermeisje voelt Ella tot haar schrik haar eigen weeën op gang komen. Vijf weken te vroeg. Willem (Daniel Cornelissen) is de enige verloskundige die tijd heeft, maar hij is ook degene met de minste ervaring.

'Dag & Nacht', zaterdag 2 december om 20.45 uur op VRT 1.