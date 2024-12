Conner Rousseau en Natalia nemen plaats op de biechtstoel in 'Het Conclaaf van 2024'

Deze week zet 'Het Conclaaf van 2024' opnieuw in op openhartige biechten, vurige debatten en actuele thema's. Nadat Bart De Wever vorige week zijn bezorgdheid had geuit over Conner Rousseau, komt Rousseau nu zélf aan het woord tijdens een openhartige biecht.

De politicus blikt terug op een bewogen jaar, waarin een politiek schandaal hem tot ontslag dwong. Een jaar na de gebeurtenissen reflecteert hij op zijn comeback: 'Ik ben op vraag van heel veel mensen terug in de politiek gestapt. Ik heb mijn best gedaan, een goede score behaald. In het Vlaamse regeerakkoord heb ik veel kunnen doen voor jongeren, kinderen en jeugdzorg. Dat was waarom ik ooit de politiek in ging. Dat zijn kleine lichtpuntjes dit jaar', vertelt Conner. Ondanks een hernieuwde inzet blijft de kritiek groot. Recente peilingen tonen een wankelend vertrouwen in hem als partijvoorzitter. 'Mensen zullen snel weer zien dat ik de meest betrouwbare partijvoorzitter ben. Alles wat ik zeg - als ik nuchter ben - meen ik', zegt hij met een monkellachje. Rousseau reflecteert ook op de eenzaamheid van het politieke leven en het belang van zijn werk: 'I’ve been better, I’ve been worse. Maar ik sta er als ik er moet staan. Dat drijft me. Zonder mijn werk zak ik in elkaar als een pudding.'

Naast Rousseau doet ook Natalia een opmerkelijke biecht. De zangeres kijkt terug op een moeilijk jaar waarin ze in een mediastorm belandde nadat het programma Back to Reality van de buis werd gehaald. 'Ik heb momenten gehad dat ik op mijn moeder ben gaan hangen. Al wenend. Ze wist niet meer waar ze het had. Maar het is wat het is. Het is gepasseerd en ik wil vooruit. Ik blijf het zeggen: ik heb twee kindjes en ik wil dat ze sterk worden en de wereld aankunnen. Dat wil ik en daar ga ik ook alles voor doen.”'Ze onthult ook hoe ze steun vond bij haar familie en muziek. 'Muziek geneest. De warmte en liefde van mijn publiek voel ik letterlijk op me stralen. Het is een wisselwerking. Wie zou ik zijn als ik dat niet naar waarde schat?'

Natalia zorgt ook voor de muzikale noot in het kasteel.

De aflevering biedt meer dan alleen persoonlijke verhalen. Rousseau schuift aan bij een discussie over klimaatverandering, samen met de vaste kasteelbewoners Cathérine Moerkerke, William Boeva, Nina Derwael en Marc Coucke. Het gesprek wordt aangezwengeld door een aangrijpende getuigenis van een Belg uit het door noodweer getroffen Picanya bij Valencia. Ook CD&V-voorzitter Sammy Mahdi maakt zijn entree. Eric Goens neemt de politicus onder vuur met kritische vragen over de falende regeringsvorming. Het gesprek mondt uit in een scherpe analyse van de politieke arena. 'Er bestaan maar twee soorten politiekers: luchtraketten en torpedo’s onder water. De meesten zijn het tweede: ze zeggen aan tafel hun ding, maar zeggen niet alles wat er op hun lever ligt. Georges-Louis Bouchez is geen torpedo, maar heeft een arsenaal aan luchtraketten groter dan dat van Rusland en de VS samen', klinkt het.

'Het Conclaaf van 2024', zondag 22 december om 21.00 uur bij VTM.