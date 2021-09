Connectielampje licht voor de eerste keer op: wie heeft er twijfels?

De eerste kampvuurbeelden kwamen bij Julia, Delphine, Aylin en Donna hard aan. Ze keren terug naar de villa en bespreken de beelden met de mannelijke singles, waar ook zij konden meevolgen. Voor Donna sloegen de beelden in als een bom, ze is woedend en zondert zich af met Delphine.

'Ik denk dat leven zonder Nico misschien wel beter is voor mij, hoe hard ik dat ook vind hé'. Is de relatie met Nico voorbij of zullen ze samen deze ultieme relatietest doorstaan?

In deze aflevering is het de beurt aan de mannen, zij krijgen voor de eerste keer kampvuurbeelden te zien. Vlak voor het vertrek gaat bij één van de mannen het connectielampje aan: iemand in de vrouwenvilla is de connectie aangegaan of heeft twijfels over de relatie. Ook bij de mannen hakt het kampvuur er stevig in: Nico krijgt de hevige reactie van Donna te zien en Bert ontdekt een opmerkelijke onthulling van Delphine. 'Ik ga geen dingen zeggen waar ik later spijt van heb. Ik zie haar nog altijd doodgraag.'

'Temptation Island: Love or Leave', vrijdag 17 september om 20.35 uur op Play5 en GoPlay.be.