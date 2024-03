Conference League:Fenerbahce - Union live op Play6

Donderdag strijden nog twee Belgische clubs voor een plekje in de kwartfinales van de Conference League. Voor Union is het hopen op een klein mirakel na de 0–3 nederlaag in de heenmatch.

De Brusselaars zullen alles uit de kast moeten halen tegen het Fenerbahçe van Michy Batshuayi. Fenerbahçe – Union is LIVE te volgen op Play 6 vanaf 18.20 uur, met commentaar van Bart Raes en Geert De Vlieger. In de Play-studio ontvangt Gilles De Coster analisten Frank Boeckx en Dennis van Wijk.

Daarnaast komen er heel wat Belgen in actie donderdag. Philippe Clement ontvangt met Rangers Benfica in het legendarische Ibrox Stadium. Dessers, Raskin en co speelden gelijk in de heenmatch en moeten winnen om door te stoten: Rangers – Benfica is te volgen vanaf 18.40 uur op Play Sports 1, met commentaar van Bram Lambert. In het duel tussen Aston Villa en Ajax is alles nog mogelijk na het gelijkspel in de heenmatch: deze topaffiche is te volgen vanaf 20.55 uur op Play Sports 1, met commentaar van Philippe Crols.

Op Play Sports 2 zien we het beslissend duel tussen West Ham en Freiburg (vanaf 18.40 uur met commentaar van Tim Wielandt) en volgen we Charles De Ketelaere, die het met Atalanta opneemt tegen Sporting Lissabon (vanaf 20.55 uur met commentaar van Carlo Wilmots).

De avond wordt afgesloten met alle hoogtepunten uit de Europa en Conference League in het magazine: Dennis Xhaët loodst je erdoor vanaf 23.05 uur op Play Sports 1.

Donderdag 14 maart

18u20, PLAY 6: Studio LIVE, Conference League: Fenerbahce - Union

18u40, Play Sports 1: LIVE, Europa League: Rangers - Benfica

18u40, Play Sports 2: LIVE, Europa League: West Ham - Freiburg

20u55, Play Sports 1: LIVE, Conference League: Aston Villa - Ajax

20u55, Play Sports 2: LIVE, Europa League: Atalanta - Sporting

23u05, Play Sports 1 & GO Play: Europa & Conference League Highlights