Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM

Comedy Central warmt maart op met premières en publieksfavorieten

zondag 1 maart 2026

Buiten is het misschien nog wat frisjes, maar Comedy Central zet in maart de verwarming hoger. Elke zondag in maart om 22.00 uur staan animatiefilm‑tv‑premières op het programma die bewijzen dat cartoons allang niet meer alleen voor kinderen zijn.

Daarnaast keren geliefde sitcoms terug naar de zender om je avonden te vullen met grote laughs en ultieme comfort‑comedy. Blijf binnen, sluit de buitenwereld even uit en laat maart je aan het lachen maken.


'Daria: Is It College Yet?'
Zondag 1 maart | 22.00 uur

Hou je van intelligente, droge en licht cynische humor? Dan zit je goed met 'Daria: Is It College Yet?. Daria' is eindelijk klaar met de hel die high school heet, maar staat nu voor een minstens zo grote uitdaging: kiezen welke vervolgopleiding het beste past bij een antisociale intellectueel.

'The Drawn Together Movie: The Movie!'
Zondag 15 maart | 22.00 uur

Wanneer Foxxy Love ontdekt dat zij en haar huisgenoten ongecensureerd mogen vloeken, beseft ze dat hun show is gecanceld. Vastbesloten om weer op tv te komen, gaan ze tot het uiterste. Met meer schaamteloosheid dan ooit is dit de ultieme Drawn Together‑ervaring.

'Hey Arnold! The Jungle Movie'
Zondag 22 maart | 22.00 uur

Arnold en zijn klas winnen een vrijwilligersreis naar San Lorenzo. Maar wanneer de reis volledig uit de hand loopt, is hun enige kans om thuis te komen het opnieuw volgen van het gevaarlijke pad dat ooit leidde tot de verdwijning van Arnolds ouders.

'Beavis & Butt‑Head Do the Universe'
Zondag 8 maart – 20.00 uur

Beavis en Butt‑Head gaan in 1998 mee op een Space Shuttle‑missie, belanden in een zwart gat en komen weer tevoorschijn op aarde in 2022. Daar worden ze opgejaagd door de NSA, de gouverneur van Texas en een hoogintelligente versie van zichzelf uit een parallel universum.

'Inside Amy Schumer' – seizoen 1
Elke maandag vanaf 9 maart | 22.00 uur

Amy Schumer keert terug met het eerste seizoen van haar hitshow, waarin ze zich stort op pijnlijke, ongemakkelijke en grensverleggende situaties. Van bizarre audities tot extreem persoonlijke vragen: niets en niemand blijft gespaard.

'Corporate' – seizoen 1
Vanaf maandag 16 maart | maandag t/m vrijdag | 19.45 uur

Matt en Jake zijn twee jonge managementtrainees die al het vuile werk moeten opknappen voor de top van Hampton DeVille, een van ’s werelds grootste corporaties. Een scherpe en gitzwarte comedy over macht, moraal en overleven op kantoor.


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Comedy Central
https://www.comedycentral.nl/
Meer artikels over Comedy Central BE
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?

'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Dagelijkse kost
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 18:40
    Sporza: WK Basketbal Mannen Kwalificatie 2027
    19:20
    Top Guns: Inside the RAF
  • 18:45
    De Hoppers
    19:05
    De Raad van Soekie
  • 18:15
    Het echte leven in de ZOO
    19:00
    VTM Nieuws
  • 18:45
    De Augurkenkoning
    19:55
    Familie Gillis: massa is kassa
  • 18:40
    The Big Bang Theory
    20:35
    Het Smelt
  • 18:15
    All New Traffic Cops
    22:30
    Good Morning, Vietnam
  • 18:15
    ER
    00:30
    Geen uitzending
  • 18:25
    SOS Piet
    19:25
    Hallo België!
  • 18:35
    James & Co
    20:00
    Konvooi
  • 18:45
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: Most Wanted
  • 18:25
    Family Matters
    19:30
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 18:15
    Komen Eten
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 18:25
    Forensic Files II
    20:30
    Panic 9-1-1
  • 18:12
    Trends Doc
    19:16
    CEO van mijn leven
  • 18:32
    Mijn tuin
    18:55
    Seventies To Seven
  • 17:55
    Loïc zot van koken weekmenu
    18:50
    Peppe's Toscane
  • 18:10
    Hope Street
    19:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 18:10
    Hudson & Rex
    19:05
    The Resident
  • 18:10
    NOS Studio Sport
    18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
  • 18:15
    Podium Klassiek
    19:25
    Joanna Lumley reist langs de Donau
  • 18:40
    Rachel valt binnen
    19:00
    NOS Jeugdjournaal