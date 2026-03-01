Comedy Central warmt maart op met premières en publieksfavorieten
Buiten is het misschien nog wat frisjes, maar Comedy Central zet in maart de verwarming hoger. Elke zondag in maart om 22.00 uur staan animatiefilm‑tv‑premières op het programma die bewijzen dat cartoons allang niet meer alleen voor kinderen zijn.
Daarnaast keren geliefde sitcoms terug naar de zender om je avonden te vullen met grote laughs en ultieme comfort‑comedy. Blijf binnen, sluit de buitenwereld even uit en laat maart je aan het lachen maken.
'Daria: Is It College Yet?'
Zondag 1 maart | 22.00 uur
Hou je van intelligente, droge en licht cynische humor? Dan zit je goed met 'Daria: Is It College Yet?. Daria' is eindelijk klaar met de hel die high school heet, maar staat nu voor een minstens zo grote uitdaging: kiezen welke vervolgopleiding het beste past bij een antisociale intellectueel.
'The Drawn Together Movie: The Movie!'
Zondag 15 maart | 22.00 uur
Wanneer Foxxy Love ontdekt dat zij en haar huisgenoten ongecensureerd mogen vloeken, beseft ze dat hun show is gecanceld. Vastbesloten om weer op tv te komen, gaan ze tot het uiterste. Met meer schaamteloosheid dan ooit is dit de ultieme Drawn Together‑ervaring.
'Hey Arnold! The Jungle Movie'
Zondag 22 maart | 22.00 uur
Arnold en zijn klas winnen een vrijwilligersreis naar San Lorenzo. Maar wanneer de reis volledig uit de hand loopt, is hun enige kans om thuis te komen het opnieuw volgen van het gevaarlijke pad dat ooit leidde tot de verdwijning van Arnolds ouders.
'Beavis & Butt‑Head Do the Universe'
Zondag 8 maart – 20.00 uur
Beavis en Butt‑Head gaan in 1998 mee op een Space Shuttle‑missie, belanden in een zwart gat en komen weer tevoorschijn op aarde in 2022. Daar worden ze opgejaagd door de NSA, de gouverneur van Texas en een hoogintelligente versie van zichzelf uit een parallel universum.
'Inside Amy Schumer' – seizoen 1
Elke maandag vanaf 9 maart | 22.00 uur
Amy Schumer keert terug met het eerste seizoen van haar hitshow, waarin ze zich stort op pijnlijke, ongemakkelijke en grensverleggende situaties. Van bizarre audities tot extreem persoonlijke vragen: niets en niemand blijft gespaard.
'Corporate' – seizoen 1
Vanaf maandag 16 maart | maandag t/m vrijdag | 19.45 uur
Matt en Jake zijn twee jonge managementtrainees die al het vuile werk moeten opknappen voor de top van Hampton DeVille, een van ’s werelds grootste corporaties. Een scherpe en gitzwarte comedy over macht, moraal en overleven op kantoor.
Kijktip van de dag
Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?
'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.