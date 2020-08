Clash tussen Kevin De Bruyne en Jason Denayer in kwartfinale Champions League op Q2

UEFA Champions League

Ondanks het warme weer trok de achtste finale tussen Barcelona en Napoli vorige week 252.000 kijkers naar Q2, goed voor een marktaandeel van bijna 20% (VVA 18-44).

Nu zaterdag 15 augustus staan Manchester City en Lyon tegenover elkaar in de kwartfinale van de UEFA Champions League in een leeg Estádio José Alvalade in Lissabon. De ploegen schopten respectievelijk Real Madrid en Juventus uit de competitie in de achtste finales.

Kevin De Bruyne en Manchester City klopten Real Madrid, met mede-Rode Duivels Hazard en Courtois, zowel in de heenwedstrijd eind februari als in de terugwedstrijd vorige week met 2-1. Na de 1-0 uit de heenwedstrijd stond Lyon vorige week op het veld van Juventus. Wie anders dan Cristiano Ronaldo zorgde met twee goals voor een 2-1 voorsprong, maar dat was onvoldoende om de nederlaag van eind februari uit te vegen en door te stoten naar de kwartfinale. Lyon gaat dus door naar de laatste acht dankzij een uitgoal van Memphis Depay.

De kwartfinale tussen Manchester City FC en Olympique Lyon van de UEFA Champions League is op zaterdag 15 augustus live te volgen vanaf 20.30 uur bij Q2 en op HLN.be. VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx ontvangt analisten Marc Degryse en Jan Mulder in de studio. Het wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme.

Enkele dagen later, op woensdag 19 augustus, brengen Q2 en HLN.be om 20.30 uur live de laatste halve finale van de UEFA Champions League. De finale is op zondag 23 augustus om 20.30 uur live te zien bij VTM en op HLN.be. Welke ploeg neemt de beker met de grote oren over van Liverpool?