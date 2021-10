'Château Planckaert' is terug met nieuw seizoen

In het nieuwe seizoen van 'Château Planckaert' staat de familie voor een aantal grote uitdagingen. De renovatiewerken aan het kasteel hebben flinke vertraging opgelopen. De zware revalidatie van Junior na zijn motorongeval en de constante zorg voor mémé Clara brengen de verhuis van de familie naar Frankrijk in het gedrang.

Maar voor Francesco, Stephanie en hun gezinnen is het een uitgemaakte zaak. Zij zetten een ware volksverhuis op poten en brengen alles in gereedheid om hun kinderen van het Franse onderwijs te laten genieten. Dat plan loopt echter niet van een leien dakje.

Mageno en Devon dromen ervan om in de voetsporen te treden van hun grootvader Eddy. De jonge Planckaerts trainen dan ook gedisciplineerd om hun sportieve doel te bereiken. Devon moet zijn wielerambitie nog even opbergen want een aandoening aan zijn knie strooit roet in het eten. Een operatie dringt zich op. Ook Juniors sportieve ambities zijn niet verdwenen. Hij werkt keihard om zijn racedroom te realiseren en dat lijkt zijn vruchten af te werpen… Tot slot bereikt ook mémé Clara een nieuwe mijlpaal in haar leven: de kranige dame wordt 95 jaar. Dat kan de familie natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Dit zie je zondag

Na zijn motorongeval heeft Junior het moeilijk en maakt hij zich zorgen over zijn been. Ook in Frankrijk wordt het spannend wanneer Iluna een kijkje gaat nemen bij haar mogelijk nieuwe school in de grote stad. Intussen wordt de vervallen serre onder handen genomen en wordt er nieuw leven in geblazen. De kinderen steken dan weer de handen uit de mouwen voor hun clubhuis en willen een eigen plekje maken. Christopher en Francesco starten aan de bouw van de beruchte uilenkotjes, maar doen eerst een vreemde ontdekking in hun kraanmachine.

'Château Planckaert', zondag 24 oktober om 20.00 uur op Eén en op VRT NU.