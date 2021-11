Celine Van Ouytsel, Hannelore Simoens en Vincent Fierens mikken op laatste twee plekjes in halve finales 'BV Darts'

Kenji Gooris en Olivier Deschacht plaatsten zich vorige week voor de halve finales van 'BV Darts'. Thibault Christiaensen kan zich terug fulltime met de Equal Idiots gaan bezighouden. In de derde en laatste voorronde vechten twee straffe madammen en een straffe radiopresentator voor de laatste twee plaatsen in de halve finales.

Celine Van Ouytsel, Hannelore Simoens en Vincent Fierens zullen ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. En niet alleen tijdens hun walk on. Het is nu al uitkijken naar the battle of the blondes...

CECE

Voormalig Miss België Celine Van Ouytsel (25) is een beauty met brains en een buitengewone drive om 'BV Darts' te winnen. Haar mama twijfelt nog aan Celine's darttalent en laat dochterlief liever niet in de woonkamer oefenen. Celine: 'Ik heb toch wel schrik voor de concurrentie. Hannelore ziet er onschuldig en braaf uit, maar ik denk dat we ons daar serieus aan kunnen mispakken. En Vincent oefent volgens mij heel vaak.'

BLUE-EYED BULLET

Politiek journaliste Hannelore Simoens (31) staat niet alleen in de Wetstraat bekend als een doorbijter, ook thuis laat ze niet met zich sollen. Voor 'BV Darts' nam ze zonder verpinken de mancave van haar vriend in. Nu is ze zo gebeten door de dart microbe dat hij die misschien nooit meer terug krijgt. Hannelore: 'Elke dag als ik thuiskom, ga ik een half uurtje eten en dan begin ik om 8u te trainen tot 12 of 1u ‘s nachts. Ik heb heel weinig geslapen de afgelopen weken. Maar als je aan iets begint, moet je ‘t goed doen!'

THE GRAND SLAM

Qmusic-dj Vincent Fierens (29) had voor hij aan 'BV Darts' begon nog nooit een pijltje van dichtbij gezien. Nu is The Grand Slam niet meer voor zijn bord weg te slaan. Zijn collega’s bij Qmusic hadden hem bijna als vermist opgegeven omdat Vincent altijd maar aan het gooien is. Vincent: 'Als ik tegen mensen zeg dat ik tegen Hannelore en Celine moet, zegt iedereen: 'oh, dat komt goed'. En dan denk ik altijd: 'ja, op basis van wat eigenlijk?''

'BV Darts', donderdarts 18 november om 20.35 uur bij VTM 2.