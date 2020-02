CAZ eert Hollywoodlegende Kirk Douglas met 'Paths of Glory'

Acteur Kirk Douglas is woensdag, 5 februari 2020, overleden. Op zaterdag 8 februari om 22.40 uur brengt CAZ een eerbetoon aan deze Hollywoodlegende met de anti-oorlogsklassieker 'Paths of Glory'.

Deze film van de iconische regisseur Stanley Kubrick speelt zich af in 1916. De Franse en Britse troepen vechten een uitzichtloze loopgravenoorlog uit met de Duitse soldaten. Kirk Douglas vertolkt de rol van kolonel Dax van het Franse leger en moet voorkomen dat honderden soldaten tot de doodstraf veroordeeld worden na een gefaalde zelfmoordmissie.

Het verdere weekend bij CAZ staat in het teken van de uitreikingen van de Oscars. Vrijdag 7 februari staat om 20.40 uur de beste film van het jaar 1994 op het programma: 'Forrest Gump', waarin Tom Hanks de hoofdrol vertolkt. Op zaterdag 8 februari wordt om 20.40 uur de beste film van het jaar 2007 uitgezonden: 'No Country for Old Men'. Het weekend wordt afgesloten op zondag 9 februari met om 20.40 uur de beste film van het jaar 2017 én eveneens een tv-première: 'The Shape of Water'.