Cath Luyten zoekt Sandra Kim op in 'Buurman, Wat Doet U Nu?'

In deze nieuwe reeks van 'Buurman, Wat Doet U Nu?' gaat Cath Luyten zes keer op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen; boeiende gasten die de afgelopen decennia kleur gaven en haar intrigeren, fascinerende figuren van wie ze zich oprecht afvraagt hoe het met hen gaat.

Het is dit jaar 35 jaar geleden dat Sandra Kim het Eurovisiesongfestival won. Voorlopig staat ze daarmee nog altijd geboekstaafd als eerste en enige Belgische overwinning. In 2020 voegt ze daar de titel van eerste winnares van het populaire The Masked Singer aan toe. Overwinningen die niet louter zoet smaken. Door corona kon ze de hernieuwde aandacht niet verzilveren met een tournee. Sandra Kim was in 1986 amper 13 toen ze het Eurovisiesongfestival won. Als marionette van een tirannieke manager had ze maar 'ja' te knikken. Het verklaart waarom ze nu als 'madame non' ontzettend terughoudend in het leven staat. Tegen Cath zegt ze uitzonderlijk 'ja' voor een ongezien openhartig portret dat wordt uitgezonden in de week van het 65ste Eurovisiesongfestival.

Sandra Kim: ''J'aime la vie' heeft me mijn jeugd ontnomen. Rond mijn 18de kwam ik in een heel donkere periode terecht. Ik wou er een einde aan maken. Maar ik zag het gezicht van mijn zus en besefte: 'j'aime trop la vie', ik moet ervoor knokken.'

