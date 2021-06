Cath Luyten op bezoek bij Benny Claessens

Foto: Eén - © VRT 2021

In de laatste aflevering van 'Buurman, Wat Doet U Nu?' gaat Cath Luyten logeren bij acteur Benny Claessens. Die leerden we begin jaren 2000 kennen als de jonge, zonderlinge en zwaarlijvige broer van Bart De Pauw in 'Het Geslacht De Pauw'.

Bijna twintig jaar later blijkt Benny een groot en gevierd theateracteur in Duitsland, terwijl hij bij ons het kleine scherm heroverde met zijn glansrol in 'Albatros'.

Cath treft Benny op een turbulent kruispunt in zijn leven. Na een pijnlijke relatiebreuk woont hij terug onder moeders vleugels op Linkeroever. Op de overlijdensdatum van zijn vader helpt Cath hem verhuizen naar Berlijn, waar hij met een aantal grote premières op de planning definitief een eigen appartementje zal betrekken. Een roadtrip van zo'n 700 kilometer, het volstaat bijna voor het levensverhaal van Benny Claessens. 'Buurman, Wat Doet U Nu?', woensdag 9 juni om 20.35 uur op Eén.