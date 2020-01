Cartoon Network en Boomerang zetten het jaar goed in!

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2019

In 'Darwin's Jaarboek' krijgt Darwin de opdracht van directeur Brown om het Elmore Junior High jaarboek te maken. Elke aflevering is toegespitst op een verschillend personage, zoals klasclown Banana Joe, het teleporterende spook Carrie en zelfs de leerkrachten die er alles aan doen om een plekje in het jaarboek te bemachtigen.

Terwijl Darwin het jaarboek probeert in te vullen komt hij er al snel achter dat dit niet zo eenvoudig is. Gelukkig kan hij rekenen op de hulp van zijn vrienden, het internet en hun 'Elmore Plus' accounts!

'Special: De Wonderlijke Wereld Van Gumball - Darwin's Jaarboek'

Vanaf 11 januari, elk weekend om 10.50 uur

Lekker knus binnen voor televisie met de winter marathons!

t/m 5 januari elke dag om 11.20 uur

Kijk naar je favoriete afleveringen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' en 'Teen Titans Go!' tijdens de Winter Marathons op Cartoon Network.

De Winter Marathons zie je t/m 5 januari elke dag om 11.20 uur bij Cartoon Network.

Terug naar Oz met Dorothy en co

Vanaf 11 januari, elk weekend om 12.00 uur

In 'Dorothy en de Tovenaar van Oz' wordt de kijker meegenomen naar het prachtige en magische land van Oz. Nadat de Boze Heks van het Westen is verslagen, wordt Dorothy benoemd tot Prinses van Smaragdstad. Met beide voeten stevig op de grond in haar rode schoentjes, gaat Dorothy haar koninklijke verplichtingen met enthousiasme en dapperheid aan. Ze is bereid om ieder probleem in Oz aan te pakken. Met haar bekende vrienden aan haar zijde volgt ze het pad met de gele klinkers, op weg naar spannende avonturen die alleen in het land van Oz kunnen gebeuren.

Nieuwe afleveringen van 'Dorothy en de Tovenaar van Oz' zie je vanaf 11 januari elk weekend om 12.00 uur.

Winterplezier met Scooby-Doo en Tom & Jerry!

t/m 7 januari elke dag om 9.00 uur

1 januari Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon

2 januari Tom and Jerry: Robin Hood and His Merry Mouse

3 januari Big Top Scooby-Doo!

4 januari Scooby-Doo! Franken Creepy

5 januari Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

6 januari Scooby Doo! Curse of the Lake Monster

7 januari Scooby Doo! Ghastly Goals