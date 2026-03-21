Carlo Bonte kan Olga Leyers niet bekoren met zijn bod op tekening van Le Corbusier
In de voorlaatste aflevering van 'Stukken Van Mensen' verwelkomt Evy de jongste telg van de familie Leyers. Olga brengt een bijzondere tekening mee van de Frans-Zwitserse architect Le Corbusier.
Het werk is een voorstudie voor het latere beeldhouwwerk Les mains. 'Ik heb wel iets met handen', verklaart Olga. 'Ik vind dat krachtig en sensueel. In het werk van Le Corbusier komt alles samen wat ik mooi vind. En het is ook gewoon een iconisch stuk van een iconische kunstenaar.'
Ook de dealers zijn enthousiast, al lopen de verwachtingen wel uiteen. Carlo doet een openingsbod van €9.000, maar Olga mikt duidelijk hoger en hoopt op €17.000. Of ze dat bedrag ook effectief zal krijgen, valt nog af te wachten…
Daarnaast waagt Steven uit Hamme zijn kans met een elegante Chanel-handtas. Maar of die de dealers bereikt, is nog maar de vraag, want ook Evy lijkt haar oog te hebben laten vallen op het auberginekleurige pronkstuk. John uit Edegem arriveert dan weer met een werk van Massereel onder de arm. Hij hoopt het voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen, want met de opbrengst wil hij aan zijn bucketlist beginnen. Bovenaan zijn lijst staat een bezoek aan Nausicaá, het grootste aquarium van Europa, gevolgd door tripjes naar Wenen en Parijs.
'Stukken van Mensen', zaterdag 21 maart om 20.00 uur bij Play.
Loretta Sage, een beroemde romanschrijfster, is samen met Alan, het covermodel van haar nieuwste boek, op promotietour. Tijdens deze tournee worden ze ontvoerd door een excentrieke miljardair die hoopt dat Loretta hem naar de mythische schat uit haar boek kan leiden.
'The Lost City', film uit 2022 met oa. Sandra Bullock, om 20.30 uur op VTM.