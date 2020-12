Canvas presenteert de tweede reeks van 'My Brilliant Friend'

De fans van Italiaanse sfeer, emoties en drama hebben er even moeten op wachten, maar tijdens de kerstvakantie is het zover: dan presenteert Canvas de tweede reeks van 'My Brilliant Friend', de briljante HBO-verfilming van de bejubelde romancyclus van Elena Ferrante.

De nieuwe reeks is gebaseerd op 'The Story of a New Name', de tweede van haar vier 'Napolitaanse romans' over de levenslange vriendschap tussen twee Italiaanse vrouwen, van hun jeugd in het Napels van de jaren '50 tot in 2014.

Het eerste deel speelde zich af in de kindertijd van de vriendinnen Lila Cerullo en Elena Greco in een volkswijk van Napels. De tweede reeks begint met het huwelijk van de 16-jarige Lila. Vandaar de titel 'The Story of a New Name'. De serie volgt het leven van de twee vriendinnen van hun zestien tot vooraan in de twintig. Terwijl de rebelse Lila verkommert in een liefdeloos en gewelddadig huwelijk, zet de voorbeeldige Elena haar studies verder en droomt ze zelfs van de universiteit.

De wereld wordt groter in deze tweede reeks. Hij beperkt zich niet meer tot de kleine Napolitaanse volkswijk en het begrensde gezichtsveld van de twee kleine meisjes, maar toont hoe ze zich ontwikkelen tot jonge vrouwen die ieder op hun eigen manier, met vallen en opstaan, hun weg zoeken in het leven. Napels speelt nog altijd een hoofdrol, maar we trekken met Elena en Lila ook naar de prachtige Amalfitaanse kust, naar het zomerse eiland Ischia en naar Pisa, tegen de achtergrond van het bruisende Italië van het einde van de jaren ’50 en het begin van de jaren ’60. Dat is het grote verschil met de eerste reeks en het maakt deze tweede serie nog rijker en veelzijdiger.

Wat voorafging – De eerste reeks

Elena Greco is een vrouw van in de zestig. Ze woont in een huis vol boeken. Op een avond krijgt ze een verontrustend telefoontje: haar vriendin Lila Cerullo, met wie ze al heel haar leven een nauwe band heeft, is spoorloos verdwenen. Ze heeft al twee maand niets van zich laten horen. Elena zet zich aan haar PC en begint te schrijven. Ze vertelt het verhaal van haar vriendschap met Lila.

Die begon op een lagere school in een buitenwijk van Napels in de jaren '50. Een levendige buurt, maar een verstikkend milieu voor jonge meisjes die iets wilden bereiken in het leven. Elena is een blond, braaf en wat verlegen schoolmeisje. Lila is donker, avontuurlijk en rebels. Lila neemt Elena op sleeptouw en de twee worden hartsvriendinnen. Ze stellen elkaar op de proef en verleggen samen grenzen. Naargelang ze opgroeien, ontdekken ze hoe fragiel het leven is voor jonge, intelligente en talentvolle meisjes in hun Napolitaanse werkmansbuurt, die wordt gedomineerd door mannen, hebzucht en geweld. Zelfs naar school gaan is niet evident. Wat volgt is het 'coming of age'-verhaal van Elena en haar beste en briljante vriendin, maar soms ook haar ergste vijand.

Daarnaast maken we kennis met de families van Elena (de Greco’s) en Lila (de Cerullo’s), met Camorra-baas don Achille Carracci en zijn familie, met de Sarratore’s, de Cappuccio’s, de Solara’s en de andere families in de Napolitaanse wijk waar de meisjes wonen.

De achtdelige eerste reeks volgt Elena en Lila van hun kindertijd tot hun adolescentie, hun eerste liefdesrelaties en seksuele ervaringen.

De tweede reeks - 'The Story of a New Name'

De tweede reeks pikt de draad op waar de eerste geëindigd is. Lila (Gaia Girace) en Elena (Margherita Mazzucco) zijn zestien en hebben allebei het gevoel vast te zitten in hun leven. Lila is net getrouwd met Stefano Carracci (Kristijan Di Giacomo) en haar huwelijksreis naar de Amalfitaanse kust maakt duidelijk wat voor een vergissing dat was. Ze heeft nu een nieuwe naam, maar is zichzelf verloren. Ze woont in een mooiere buurt en in een groter huis met allerlei spullen. Maar ze voelt zich zo mogelijk nog meer gevangen dan vroeger. Ondanks alle tegenslagen blijft Lila vechten voor haar geestelijke vrijheid en zelfstandigheid.

Elena is een modelstudent in de klassieke humaniora, maar bij het huwelijk van haar vriendin beseft ze dat ze zich nergens meer thuis voelt, niet in haar wijk in Napels en ook niet daarbuiten. Ze probeert zich te binden aan Antonio Cappuccio (Christian Giroso), een vroegere buurjongen die met haar wil trouwen. Hij zou haar zekerheid en veiligheid kunnen geven. Maar eigenlijk voelt ze meer voor de charismatische student Nino Sarratore (Francesco Serpico), die haar met zijn open geest en zijn grote idealen tegelijk aantrekt en bang maakt.

Later, tijdens een gezamenlijke vakantie in Ischia, ontmoeten de twee vriendinnen Nino opnieuw. Hij is ondertussen een veelbelovende universiteitsstudent geworden. Die schijnbaar toevallige ontmoeting duwt Lila en Elena verder uit elkaar. Elena beseft dat ze moet kiezen voor haar studies en is zelfs bereid daarvoor naar de universiteit van Pisa te trekken. Lila wordt een handige verkoopster in een elegante schoenwinkel van de machtige Solara-familie in het centrum van Napels.

Zo volgen we de gebeurtenissen in het leven van Lila en Elena in de loop der jaren. Nu eens drijven ze wat uit elkaar en dan weer halen ze de banden weer nauwer aan, voor altijd verbonden door hun geniale vriendschap.

Briljante televisie

Net als de eerste reeks neemt ook 'The Story of a New Name 'heel wat psychologische en maatschappelijke hooi op de vork. Het gaat over grote thema’s als de vriendschap tussen vrouwen en de manier waarop hun leven wordt bepaald door hun sociale omgeving, over seksuele en intellectuele jaloersheid en naijver in vrouwelijke vriendschappen, over de ontvoogding van intelligente kinderen in gewelddadige familiale omstandigheden en sociale milieus, generatie- en klassenconflicten, feminisme en vrouwenemancipatie, en over de naoorlogse ontwikkeling van de Italiaanse samenleving.

Maar al die thematische diepgang wordt op elegante en briljante manier verpakt in een cinematografisch verbluffend melodrama vol spanning en emotie, hoop en ontgoocheling, schoonheid en brutaliteit, vriendschap en verraad. Het mag dan wel een HBO-productie zijn, de samenwerking met coproducent RAI staat garant voor een authentieke Italiaanse sfeer met de juiste auto’s, kostuums, decors en architectuur, zonovergoten kusten en stranden, mediterraans licht, pastelkleuren en af en toe een streepje Napolitaanse muziek.

Meer nog dan de eerste reeks is 'The Story of a New Name' een feest voor het oog en een must voor alle Italië-fans en liefhebbers van intens drama.

'My Brilliant Friend – The Story of a New Name', tijdens de kerstvakantie vanaf dinsdag 22 december om 22.00 uur op Canvas (twee weken na elkaar van dinsdag tot vrijdag) en via VRT NU, waar de tweede reeks meteen integraal te bekijken is (samen met de eerste, die al vanaf 7 december beschikbaar is).