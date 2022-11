Camille past haar outfits en dat wordt een pijnlijke zaak dankzij vriendje Dino

In het tweede deel van de biopic 'Ik Ben Camille' neemt Camille de kijker mee op weg naar haar eerste grote concertreeks in de Lotto Arena. Die zette ze maar liefst vijf keer in vuur en vlam met het nodige vuurwerk én spectaculaire outfitwissels.

Eén van de hoogtepunten in de spetterende show? Camille die in een prachtige, lange rode jurk over een verwonderd publiek zweeft. Maar achter die adembenemende outfits zit heel wat paswerk. En dat is - mede dankzij vriendje Dino - niet van de (miss) poes.

Wie het concert van CAMILLE in de Lotto Arena heeft gemist of het nog eens wil herbeleven kan zaterdag 19 november vanaf 21u05 terecht op VTM GO. Daar zal de spetterende show integraal te zien zijn.

'Ik Ben Camille', zaterdag 19 november om 19.55 uur op VTM.