Cadeau van Gert Verhulst wordt geheime troef in 'Met Vier in Bed'

Nieuwe kamers, nieuwe duo's en nieuwe ongezouten meningen. ​ 'Met Vier in Bed' gaat deze week van start met vier koppels die elk hun eigen verhaal, stijl, charme én grappen meebrengen.

Van een eco-paradijs midden in de Limburgse bossen tot glitter, kitsch en karaoke in de Ardennen. De enthousiaste B&B-uitbaters halen werkelijk alles uit de kast om hun gasten te verrassen. Gert en Rob kregen namelijk de oude flipperkast van hun goede vriend en baas Gert Verhulst cadeau. Levert de spelmachine straks ook genoeg punten om de 'Met Vier in Bed'-award te winnen? ​

Aan de rand van een groot bos in het idyllische Opitter (Bree) ligt het spiksplinternieuwe en ecologische vakantiehuis ZANDBERG11 van Dag en Anniek. Het creatieve koppel droomde van een B&B in het buitenland. Toen ze tijdens een wandeling in Opitter op een vervallen bungalow botsten, maakte hun buitenlandse droom plaats voor de Limburgse bossen. 'Met Vier in Bed' wordt meteen hun grote vuurdoop: ze ontvangen - samen met hun buurvrouw en vriendin Sylvie - ​ voor het eerst gasten. 's Avonds haalt Dag z’n gitaar boven en verrast het koppel hun gezelschap met een heus verrassingsconcert. Maar raken ze ook met hun vakantiehuis de juiste snaar?

Van Opitter gaat het naar hartje Hasselt. Ingrid en Rob noemen zichzelf yin & yang. Noem Ingrid gerust zacht, liefdevol en rustig, terwijl Rob vol energie, enthousiasme en ideeën zit. Er geldt één regel: om gasten niet meteen te overweldigen, doet Ingrid altijd de deur open. Al kan Rob het duidelijk niet laten om tóch enthousiast op te duiken nog voor de gasten goed en wel binnen zijn. In hun Hasseltse Hof van In kunnen bezoekers niet alleen genieten van de luxueuze suites, maar ook van de uitgebreide wellnessfaciliteiten. Rob - die naast B&B uitbater ook NLP-coach is en helpt om anders te denken, voelen en doen, zodat je meer uit het leven haalt - organiseert een bijzondere workshop ‘koken op karakter’ voor zijn gasten. Maar kunnen zij zijn eigenzinnige aanpak smaken?

De volgende dag steekt het bonte gezelschap de taalgrens over. Voor Nadia en Jens was het een jarenlange droom om ooit een B&B uit te baten. In Durbuy vonden ze hun droompand. Maar wie een klassieke Ardense chalet verwacht, komt hier voor een verrassing te staan. In de kamers van Maison Durbois is het één en al glitter, glamour en… een flinke dosis kitsch. Na de kamerontdekking, wordt het gezelschap getrakteerd op bubbels en bubbels in de jacuzzi. Als activiteit nemen Nadia en Jens hun gasten mee op de vespa én spelen ze in hartje Durbuy een potje minigolf. En het lijkt erop dat er niet alleen holes worden gescoord, maar ook punten voor 'Met Vier in Bed'.

Stefan en Gert leerden elkaar kennen bij Studio 100, waar Gert trouwens nog steeds werkt als coördinator van de merchandise-afdeling terwijl Stefan freelance regisseur voor theaterproducties is. De twee vormen intussen al 25 jaar een koppel. Drie jaar geleden beslisten ze hun leven drastisch om te gooien. Ze verhuisden naar een voormalige boerderij uit 1795 die werd omgetoverd tot de gezellige B&B La Fagne Fleurie in de Ardennen (Vielsalm). Nadat iedereen zich geïnstalleerd heeft in de prachtige kamers, nemen de heren hun gasten mee naar de ‘speelruimte’. Daar pakken ze uit met de allereerste biljarttafel mét lichtgevende poten en een flipperkast uit 1989. Die kregen ze cadeau van hun goede vriend/baas Gert Verhulst. Of die flipperkast straks ook genoeg punten oplevert om de 'Met Vier in Bed'-award te winnen, valt nog af te wachten. ​

'Met Vier in Bed', van maandag 7 juli tot en met donderdag 10 juli om 20.30 uur bij VTM.