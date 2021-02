'Buren': week 9 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 1 maart 2021 - aflevering 8178

Paul en Terese gaan helemaal op in de voorbereidingen voor hun huwelijksfeest, maar een ongenode gast komt roet in het eten strooien. Gary heeft een tweede afspraakje versierd met Gail, maar zijn kledingkeuze laat te wensen over. Gelukkig weten Sheila en Amy raad. Roxy en Mark worden wakker na een stomende nacht. Was dit een onenightstand, of zit er meer in voor dit onverwachte koppel?

Dinsdag 2 maart 2021 - aflevering 8179

Paul is uit het lood geslagen door de beschuldigingen van Lyn. Terese probeert hem gerust te stellen, maar Lyn houdt voet bij stuk: dit loopt niet goed af voor Paul. Roxy en Leo staan op het punt de bar te verliezen, maar Roxy vindt steun en afleiding in de armen van Mark. Harlow vindt haar opgewekte gedrag verdacht en gaat op onderzoek uit. Pierce doet er alles aan om Chloe erbovenop te helpen, maar kan hij daarbij zijn gevoelens aan de kant schuiven?

Woensdag 3 maart 2021 - aflevering 8180

Chloe en Elly gaan elk op hun eigen manier om met hun relatiebreuk. Pierce vindt het gedrag van Elly maar niks en spreekt haar erop aan, maar dat raakt bij Elly een gevoelige snaar. Harlow chanteert Roxy en geniet met volle teugen van de macht die ze nu over haar heeft. Shane beseft dat Yashvi met zijn voeten heeft gespeeld en uit zijn ongenoegen over zijn dochter. Hij weet echter niet dat ze alles heeft gehoord...

Donderdag 4 maart 2021 - aflevering 8181

Er duikt een derde ex-vrouw van Paul op. Is dit gewoon een bizar toeval, of is er meer aan de hand? Terese probeert hem gerust te stellen, maar Paul is ervan overtuigd dat zijn ex-vrouwen tegen hem samenspannen. Elly wordt naar het ziekenhuis gebracht. Is het leven van haar baby in gevaar? En hoe zal Chloe reageren als ze hoort dat Pierce daar iets mee te maken heeft?

Vrijdag 5 maart 2021 - aflevering 8182

Pauls ex-vrouwen halen alles uit de kast om Terese te waarschuwen voor haar toekomstige echtgenoot, maar Terese laat zich niet uit het lood slaan en neemt een radicale beslissing. Gary staat op het punt Gail te kussen wanneer hij een verontrustend berichtje krijgt. De spanningen tussen Yashvi en Shane bereiken het kookpunt. En wat heeft Mackenzie te verbergen?

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

