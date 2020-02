'Buren': week 9 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 24 februari 2020 - aflevering 7950

Chloe voelt zich steeds meer aangetrokken tot Pierce en overweegt in te gaan op zijn voorstel. Een bezorgde Elly probeert daar een stokje voor te steken. Gary werkt zichzelf steeds dieper in de nesten en dreigt Xanthe teleur te stellen. Maar dan komt Amy met een wel heel gul aanbod op de proppen. Yashvi weigert het bij te leggen met Bea, tot ze zich samen over Xanthe moeten ontfermen.

Dinsdag 25 februari 2020 - aflevering 7951

Piper en de Brennan-broers wachten in spanning de mogelijke vrijlating van Tyler af. Ondertussen doet Cassius een wanhopige poging om Piper te zien te krijgen. Hij schakelt daarvoor Sheila in, maar dat is niet naar de zin van Aaron en Mark. Een teleurgestelde Rob reageert zich af op Gary, maar dat valt niet in goede aarde bij Amy.

Woensdag 26 februari 2020 - aflevering 7952

Tyler wordt overgebracht naar het politiekantoor van Erinsborough, waar Piper staat te popelen om hem terug te zien. Maar dat ze een relatie heeft gehad met Cassius, valt Tyler heel zwaar. Chloe heeft het moeilijk met de tegenstrijdige signalen die Pierce haar geeft. Sonya en Toadie moeten dringend opvang vinden voor Nell, want hun huishouden dreigt in chaos te verzanden.

Donderdag 27 februari 2020 - aflevering 7953

Het lukt Piper en Tyler niet om de draad weer op te pikken na wat er de afgelopen maanden allemaal is gebeurd. Amy en Gary geven voorzichtig toe aan hun gevoelens voor elkaar, maar dat is absoluut niet naar de zin van Paul. Dan weet hij nog niet dat ook Terese en Leo een onaangename verrassing voor hem in petto hebben. Elly moedigt Chloe aan om duidelijkheid te vragen bij Pierce, maar Chloe besluit zich te focussen op de terugkeer van Tyler.

Vrijdag 28 februari 2020 - aflevering 7954

Paul is nog niet bekomen van het nieuws van Amy en Gary, wanneer hij Leo en Terese betrapt tijdens een innige omhelzing. Dipi doet er alles aan Pavan te overtuigen van Mishti's onschuld. Shane en Toadie willen het bierrecept van Doug nieuw leven inblazen. Ned is niet helemaal overtuigd van hun werkwijze, maar besluit hen toch te helpen.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.