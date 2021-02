'Buren': week 7 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 15 februari 2021 - aflevering 8169

Sheila weet met zichzelf geen blijf na haar breuk met Clive. En nu ook Gary haar de rug toekeert, voelt Amy zich verplicht om haar te steunen en nog niet meteen te gaan samenwonen met Kyle. Maar wat zal hij daarvan vinden? Terese schakelt de grove middelen in om Roxy op het rechte pad te krijgen en dat lijkt z'n vruchten af te werpen. Tot Roxy en Harlow elkaar in de haren vliegen.

Dinsdag 16 februari 2021 - aflevering 8170

Terese doet een poging om Roxy en Harlow te verzoenen door hen Pipers oude auto in bruikleen te geven, maar de strijdbijl blijft niet lang begraven. Chloe heeft grote verwachtingen van haar date met Aaron, maar hij probeert haar enthousiasme wat te temperen. Hij maakt zich ook zorgen over hoe Mark zich voelt bij dit alles. Ondertussen begint ook Elly te twijfelen over de echtheid van haar gevoelens. Kan Chloe haar geruststellen?

Woensdag 17 februari 2021 - aflevering 8171

Shane ziet met lede ogen aan hoe niet hij, maar Ned nu de belangrijkste man in Yashvi's leven is. Yashvi belooft ook wat tijd met hem door te brengen. Chloe en Elly lopen op wolkjes, maar Elly's zwangerschap stelt hun prille liefde op de proef. Ook Mark is nog niet helemaal in het reine met de relatie van zijn ex en zijn zus. Pierce en Leo vallen voor dezelfde mysterieuze vrouw.

Donderdag 18 februari 2021 - aflevering 8172

Leo laat zich gewillig verleiden door Carmen, die duidelijk een verborgen agenda heeft. Kan Ned voorkomen dat Leo zich laat belazeren? Chloe is vastberaden Elly bij te staan tijdens haar zwangerschap en gaat met haar mee naar een prenatale cursus. Dat is niet naar de zin van Finn, die vindt dat ze de plaats inneemt van zijn broer Shaun, de vader van de baby. Elly heeft het dan weer moeilijk met de relatie van Bea en Finn. Maar zijn haar bezwaren wel gegrond?

Vrijdag 19 februari 2021 - aflevering 8173

Leo zit in zak en as na zijn flater met Carmen. Paul wil hem uit de nood helpen, op voorwaarde dat hij het voor het zeggen krijgt in zijn bar. In een nieuwe poging om Roxy en Harlow te verzoenen, laat Terese hen samen haar trouwjurk ophalen. Dat blijkt uiteraard al snel een vergissing te zijn geweest. En net wanneer de situatie helemaal uit de loopt, staat de grootmoeder van Harlow voor de deur.

