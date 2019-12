'Buren': week 51 (2019) - PREVIEW

De dagelijkse bezoekjes aan onze Australische tegenvoeters in 'Buren' behoren al jaar en dag tot de vaste gewoontes van heel wat Vlaamse fans. De gebeurtenissen in de levens van Toadie, Karl, Susan en de anderen blijven een vaste afspraak. Wekelijks geven we je graag een preview van de aankomende gebeurtenissen.

Maandag 16 december 2019 - aflevering 7907

Chloe voelt zich schuldig over de zware gevolgen van haar wilde nachtje en besluit eindelijk haar verantwoordelijkheid te nemen. Voor Cassius en Piper breekt een belangrijk moment aan: hun eerste romantische nacht samen. Maar wordt de herinnering aan Tyler Piper te veel? Amy zoekt steun en afleiding bij Gary, wat leidt tot een fijne namiddag onder vrienden.

Dinsdag 17 december 2019 - aflevering 7908

Bea en Ned groeien naar elkaar toe en helpen elkaar bij de verwerking van hun moeilijke verleden. Ook Mark voelt dat Bea steeds sterker in haar schoenen staat en vindt dat de tijd nu wel rijp is om Elly voor een ultimatum te stellen over hun eigen toekomst. Ondertussen blijft het mysterie rond Cassius groeien. Wat heeft hij te verbergen? Sheila wil Clive bewijzen hoe belangrijk hij is voor haar, maar dat loopt anders dan verwacht.

Woensdag 18 december 2019 - aflevering 7909 (om 17.40 uur)

Elly worstelt met het ultimatum dat Mark haar gesteld heeft. Bea en Xanthe vinden dat ze genoeg getreuzeld heeft en besluiten haar het duwtje te geven dat ze nodig heeft. Shane moet alles uit de kast halen om het goed te maken bij Dipi. Aaron heeft het moeilijk met de bemoeienissen van Paul, maar besluit er David niet mee lastig te vallen. Dat heeft echter desastreuze gevolgen voor hun huwelijksfeest...

Donderdag 19 december 2019 - aflevering 7910 (om 17.40 uur)

Aaron doet er alles aan om zijn blessure te verbergen voor David, die in de wolken is dat zijn toekomstige echtgenoot en zijn vader het goed met elkaar lijken te vinden. Maar niks is minder waar. Xanthe en Yashvi raken verwikkeld in een discussie over de betekenis van liefde, met een schokkende ontdekking tot gevolg. Chloe wil zo snel mogelijk haar moeder terugbetalen en zet een lucratief, maar mogelijk ook riskant, projectje op poten in Lassiters.

Vrijdag 20 december 2019 - aflevering 7911 (om 17.40 uur)

Mishti bevestigt dat het profiel op de website voor gearrangeerde huwelijken wel degelijk van haar is, wat niet in goede aarde valt bij haar familieleden. Dipi doet er dan ook alles aan om haar op andere gedachten te brengen. Leo en Terese proberen elkaar krampachtig te vermijden, met als gevolg dat ze samen in de sauna belanden. Een administratieve fout doet Sonya meer dan ooit twijfelen over haar rol in het leven van Hugo.

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.