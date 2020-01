'Buren': week 5 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 27 januari 2020 - geen uitzending

Staking.

Dinsdag 28 januari 2020 - aflevering 7933

Chloe en Shane hebben een onschuldige verklaring voor hun ontmoeting, maar het is te laat: de reputatie van Chloe heeft een ernstige deuk gekregen. Moet ze haar bijverdienste opgeven? In een poging Shane op te beuren, probeert Dipi zijn speciale water verkocht te krijgen aan Gary. Maar die is meer geïnteresseerd in haar stimulerende thee. Terese en Leo plannen opnieuw een romantische avond op de boot. Maar die zou weleens in het water kunnen vallen.

Woensdag 29 januari 2020 - geen uitzending

'Villa Politicia'

Donderdag 30 januari 2020 - aflevering 7934

Chloe stelt Leo en Terese voor een ultimatum. Slaagt ze er zo in zowel haar job als haar bijverdienste te houden? Mark overtuigt Mishti om hem te helpen bij het ontmaskeren van Monique. Maar daarvoor neemt Mishti een enorm risico dat haar mogelijk zuur zal opbreken. Aaron heeft last van afkickverschijnselen en ziet pijnstillers zitten in de tas van Xanthe.

Vrijdag 31 januari 2020 - aflevering 7935

Tijdens het herstellen van Cassius' wagen treft Bea een bijzondere sleutelhanger aan. Wanneer ze Cassius ermee confronteert, geeft hij haar de volle laag. David wil er alles aan doen om Aaron te helpen bij zijn verslaving en is zelfs bereid zijn medische carrière voor hem op het spel te zetten. Yashvi doet een poging om toenadering te zoeken tot Ned, maar Bea strooit, al dan niet bewust, roet in het eten. Is ze jaloers?

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.