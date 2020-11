'Buren': week 48 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 23 november 2020 - aflevering 8117

Toadie gaat zijn hart luchten bij Karl, en die is niet te spreken over wat Dipi en Shane hebben gedaan. Maar na een gesprek met het tweetal wil Karl toch met Andrea praten, in de hoop dat ze zich iets herinnert van die noodlottige dag in Hobart. Therese weet niet wat ze moet met haar gevoelens voor Vance. Roxy ziet haar kans en vertelt Paul over het paard. Eerst lijkt hij niet geïnteresseerd, maar dan ziet hij het als een kans om iemand een onvergetelijk cadeau te geven. De vraag is maar of Vance wel aan Paul wil verkopen.

Dinsdag 24 november 2020 - aflevering 8118

Toadie neemt er vrede mee dat Shane, Dipi en Mark hun zoektocht naar de mysterieuze Ian verderzetten, hoewel hij er zelf van overtuigd is dat Andrea liegt. Na aandringen van Susan geeft hij Andrea een kans en laat hij haar Hugo zien, maar Andrea heeft haar plannetje al klaar. Paul kan niet wachten om zijn cadeau aan Terese te geven, maar weet niet dat de zaak nog een staartje zal krijgen.

Woensdag 25 november 2020 - aflevering 8119

Elly en Shaun groeien dichter naar elkaar toe en dat verscheurt Mark. Hij beslist te onderzoeken of er een link is tussen Shaun en de brand die al het bewijsmateriaal tegen Finn heeft vernield. Vance wordt door Terese voor een ultimatum gesteld en weet niet wat te doen. Yashvi komt erachter dat Ned geïnteresseerd is in haar voetbalwedstrijden en denkt al snel dat er meer achter zijn interesse zit.

Donderdag 26 november 2020 - aflevering 8120

Bea en Finn vragen advies aan Karl en Susan na hun momentje. Mark raakt stilaan geobsedeerd door zijn onderzoek en Aaron grijpt in. Intussen geniet Elly van de steun van Shaun en van de rust die is teruggekeerd in haar leven. Chloe is ervan overtuigd dat Pierce gevoelens heeft voor haar en vreest zelfs dat hij haar ten huwelijk wil vragen.

Vrijdag 27 november 2020 - aflevering 8122

Willow staat plots voor de deur van Toadie. Ze wil voorkomen dat haar moeder weer in haar oude gewoontes hervalt. Tijdens een nieuwe hypnosesessie zorgt Andrea voor het ontbrekende puzzelstukje. Intussen probeert Pierce aan Chloe duidelijk te maken dat zij niet degene is die zijn hart gestolen heeft. Ondertussen vraagt Ebony zich af wie die gekrenkte vrouw is. Kyle en Gary komen erachter dat ze hun oog hebben laten vallen op hetzelfde project en al snel blijkt dat ze wel eens allebei geschikt zouden kunnen zijn.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

