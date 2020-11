'Buren': week 47 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 16 november 2020 - aflevering 8112

Elly is dankbaar dat Susan de rol van Mark overneemt als partner bij de bevalling. Ze werpt zich op als vertrouwelinge van Finn, in een poging om diens geheugen terug te krijgen. Wanneer Shaun Watkins echter weer op het toneel verschijnt, wordt haar positieve gemoed overschaduwd. Terese heeft het moeilijk met haar gevoelens voor Vance, die op zijn beurt de paardendiefstal angstvallig verborgen probeert te houden voor Roxy.

Dinsdag 17 november 2020 - aflevering 8113

Elly is in paniek omdat Shaun terug in Erinsborough is, maar Bea stelt haar op haar gemak. Shaun komt met de beste bedoelingen, nu de situatie tussen Elly en Mark niet meer dezelfde is. Mark wordt op zijn beurt langs alle kanten aangespoord om het gesprek opnieuw aan te gaan met Elly, maar wanneer Finn een onthulling doet, barst de bom. Gary werkt enthousiast mee aan het tramproject van Karl, maar boven hem en Amy pakken de donderwolken zich samen.

Woensdag 18 november 2020 - aflevering 8114

Elly staat voor een hartverscheurende keuze. Laat ze haar huwelijk met Mark op de klippen lopen en kiest ze voor een toekomst met Shaun? Nu de strubbelingen tussen Amy en Gary weer bijgelegd zijn, probeert Sheila Gary ervan te weerhouden zich nog te engageren voor het tramproject van Karl, nu ook Kyle alles op alles zet om het project binnen te halen. Mark zit in zak en as, voor Chloe de kans om weer een plaats in zijn leven te krijgen. Tot Mark telefoon krijgt...

Donderdag 19 november 2020 - aflevering 8115

Andrea wil opnieuw een gesprek aangaan met Shane, maar hij weet niet wat te denken over haar bizarre verhaal van de man die haar Karen noemde. De twee sluiten een deal en Andrea keert terug naar Erinsborough. Finn voelt zich schuldig en roept de hulp van Yashvi in om een en ander goed te maken. Maar een ongelukkige partnerwissel bij het wellnessuitje dat hij Bea, Ned, David en Aaron cadeau doet, leidt tot moeilijke confrontaties.

Vrijdag 20 november 2020 - aflevering 8116

Terwijl Toadie nog moet bekomen van zijn ontmoeting met Shane en Andrea staat er hem alweer een onaangename verrassing te wachten. Nadat hij dacht alles afgesloten te hebben, worden er weer oude wonden opengereten. Intussen blijft Roxy haar best doen om Paul te charmeren, en daar lijkt ze zelfs in te slagen. Tijd de volgende stap van haar plan...

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

