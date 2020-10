'Buren': week 44 (2020) - PREVIEW

De Ronde van Spanje wordt nog altijd gereden en toch staan er vijf afleveringen van 'Buren' geprogrammeerd. Kans is groot dat er wel eens een aflevering zal doorgeschoven worden. Toch geven we je graag een overzicht.

Maandag 26 oktober 2020 - aflevering 8097

Mark haast zich naar het ziekenhuis met Elly, die zich in allerlei bochten moet wringen om de waarheid over haar zwangerschap verborgen te houden. Maar hoe is het met haar baby gesteld? Finn wil niet langer problemen veroorzaken voor de mensen rond hem en besluit te vertrekken, maar dat is buiten Bea gerekend. Ondanks zijn twijfels over haar bedoelingen, besluit Leo toch in zee te gaan met Roxy.

Dinsdag 27 oktober 2020 - aflevering 8098

David besluit Finn nog een kans te geven, maar dat valt niet in goede aarde bij Aaron. Ook Ned heeft het meer dan gehad met Finn en de invloed die hij heeft op Bea. Paul stelt Terese voor een ultimatum: ofwel zet ze Roxy aan de deur, ofwel vertrekt hij. Maar Roxy is niet van plan zich zomaar op straat te laten zetten. Sheila doet er alles aan om Amy uit Kyles buurt te houden.

Woensdag 28 oktober 2020 - aflevering 8099

Roxy slaagt erin om Paul te chanteren en om Terese om de tuin te leiden, tot Chloe zelf verklapt dat Paul haar betaalde om de relatie van Gary en Amy te saboteren. En dan moet de grootste klap nog komen voor Terese. Ook Kyle gooit nu al zijn kaarten op tafel, tot grote opluchting van Amy. Maar dan heeft ze een wel heel pikante dagdroom, en die gaat niet over Gary...

Donderdag 29 oktober 2020 - aflevering 8100

De druk op Elly wordt stilaan onhoudbaar en Leo adviseert haar om eindelijk eerlijk te zijn, maar ze volhardt in de boosheid. Ze beseft echter niet dat haar verdachte gedrag ook Finn niet ontgaan is. Ook Bea worstelt met gewetensproblemen. Amy probeert de pikante droom over Kyle uit haar hoofd te zetten, maar belandt in een gênante situatie en zet ongewild ook Gary voor schut.

Vrijdag 30 oktober 2020 - aflevering 8101

Voor Toadie breekt een belangrijke dag aan: de lancering van Sonya's stichting. Het evenement begint echter met een valse noot, en dat is slechts een voorbode van wat de genodigden te wachten staat. Nadat hij een mysterieuze boodschap heeft ontvangen, gedraagt Ned zich verdacht. Elly heeft geen andere keuze dan aan Finn op te biechten dat Shaun de vader is van haar kind. Hij reageert niet zoals ze verwacht had, maar kan ze hem wel vertrouwen?

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 17.40 uur op Eén.