'Buren': week 40 (2020) - PREVIEW

Een wielervoorjaar in het najaar, dat is ongezien. En dat heeft ook gevolgen voor 'Buren'. Slechts één aflevering, op maandag, deze week. Alvast een vooruitblik!

Maandag 28 september 2020 - aflevering 8086

Amy en Gary gooien wat extra vonken op het vuur tussen Kyle en Chloe, en dat lijkt te werken. Maar wanneer Kyle doorheeft dat zijn ex en zijn vader hem proberen te koppelen, valt hun plannetje in het water. Ondertussen probeert Sheila uit te zoeken wat er is misgelopen tussen Kyle en Georgia. Leo wil David laten opdraaien voor de vechtpartij in het hostel, maar dat is buiten Aaron gerekend.

'Neighbours', maandag 28 september om 16.45 uur op Eén.