'Buren': week 4 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 20 januari 2020 - aflevering 7928

Ned moedigt Terese aan om haar hart te volgen en toe te geven aan haar gevoelens voor Leo. Xanthes rijlessen met Cassius verlopen vlot. Clive stelt zich de vraag of Xanthe gezien haar toestand wel in staat is om te rijden. Dipi legt Sheila uit waarom ze zoveel tijd doorbracht met Clive. Sheila is echter niet gerustgesteld: ligt zij zelf aan de basis van zijn verminderde bedprestaties?

Dinsdag 21 januari 2020 - aflevering 7929

Cassius gaat tot het uiterste om zijn duistere geheim verborgen te houden. Piper probeert Xanthe duidelijk te maken dat ze zich niet hoeft te schamen omdat ze even hulp nodig heeft van haar vrienden en familie. Elly slaat de bal mis bij Mark, maar Bea heeft wel een interessante zaak voor hem: het mysterieuze gedrag van Cassius. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Aaron en David. Ook Aarons rug is genezen, maar waarom heeft hij dan nog pijnstillers nodig?

Woensdag 22 januari 2020 - aflevering 7930

Chloe voelt zich verplicht David op de hoogte te brengen van haar clandestiene bijverdienste en smeekt hem om te zwijgen tegen zijn familie. Haar job bij Lassiters staat immers op het spel. Mark onderwerpt Cassius aan een grondig onderzoek, maar dat lijkt niks op te leveren. Yashvi beseft dat ze zich over haar verliefdheid op Ned moet zetten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Donderdag 23 januari 2020 - aflevering 7931

Jemima overtuigt Karl om samen met haar de woonkamer onder handen te nemen. Maar wanneer Susan hen met een sloophamer in de weer ziet, slaan bij haar alle stoppen door. Chloe wil niet verklappen wie haar volgende klant is, waardoor Aaron en Xanthe de verkeerde conclusie trekken en haar geheim nog verder verspreiden. Leo en Terese zoeken wanhopig naar een plekje om samen te kunnen zijn.

Vrijdag 24 januari 2020 - aflevering 7932

Paul wil te weten komen wie er achter de gezelschapsservice zit en boekt een rendez-vous. Jemima komt eindelijk met een verklaring voor haar bizarre gedrag. Karl is door het dolle heen, maar Susan heeft heel wat goed te maken.

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.